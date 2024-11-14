MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Riyad'a özel davetli olarak gitti... Hande Erçel kırmızı halıda adeta şov yaptı! Bakan bir daha baktı

Riyad'a özel davetli olarak gitti... Hande Erçel kırmızı halıda adeta şov yaptı! Bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.11.2024 09:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde hem özel hayatı ve hem de açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel şimdi de Riyad'da gerçekleşen The 1001 Seasons of Elie Saab defilesinin özel konuğu oldu. Kırmızı halıda ışıltılı elbisesi ile boy gösteren Erçel bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Riyad'a özel davetli olarak gitti... Hande Erçel kırmızı halıda adeta şov yaptı! Bakan bir daha baktı

Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiğimiz Hande Erçel bu defa Riyad'da gerçekleşen The 1001 Seasons of Elie Saab defilesine özel davetli olarak katıldı.

Kahverengi tonlarındaki ışıltılı elbisesi ile kırmızı halıda yürüyen Hande Erçel sade makyajı ve açık saçlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

HANDE 1

YORUM YAĞDI

Gecede peş peşe pozlar veren Hande Erçel kırmızı halıda adeta şov yaptı. Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzel', 'güzelliği şaka mı?', 'aşırı iyi görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

HANDE 3

Hande Erçel geçtiğimiz günlerde de film, televizyon, kültür ve sanat dünyasının başarılı kadınlarının ödüllendirildiği Harper's Bazaar 'Women of the Year' (Yılın Kadınları Ödülleri) gecesinde “Yılın Dijital Yıldızı” dülünü almıştı.

hande 2

Erçel ödül töreninde yaptığı açıklamalarla da uzun süre konuşulmuştu. Ünlü
isim; "Öncelikle hakkımda söylenen bu kadar şeye rağmen, önünüze bu kadar engel konulmasına rağmen bana ödül veriyor olmanız bu cesareti sergilemeniz çok özel çok gurur verici." demişti.

HANDE 5

hande 4

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Riyad Hande Erçel
En Çok Okunan Haberler
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Peş peşe kritik kararlar: 'Her ne olursa olsun 2 yılı geçmeyecek'

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Peş peşe kritik kararlar: 'Her ne olursa olsun 2 yılı geçmeyecek'

Fenomenlerin fuhuş ortaklığı! Sosyal medya hesaplarından müşteri bulmuşlar: Sevgilisinin yaptığını öğrenince harekete geçti

Fenomenlerin fuhuş ortaklığı! Sosyal medya hesaplarından müşteri bulmuşlar: Sevgilisinin yaptığını öğrenince harekete geçti

Yeni Nesil Pos Cihazı zorunluluğu yarın başlıyor!

Yeni Nesil Pos Cihazı zorunluluğu yarın başlıyor!

Yenikapı metro istasyonunda yangın! Yolcular dışarı çıkarıldı, istasyon kapatıldı

Yenikapı metro istasyonunda yangın! Yolcular dışarı çıkarıldı, istasyon kapatıldı

'Maaşı daha fazla! Daha erken oluyorlar' Emeklilikte '7 yıl' kuralı

'Maaşı daha fazla! Daha erken oluyorlar' Emeklilikte '7 yıl' kuralı

Antalya'da 3 kardeş evlerinde ölü bulundu! Koli bandıyla kapı ve pencereleri kapatıp, tepside kömür yakmışlar

Antalya'da 3 kardeş evlerinde ölü bulundu! Koli bandıyla kapı ve pencereleri kapatıp, tepside kömür yakmışlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.