Riyad'a özel davetli olarak gitti... Hande Erçel kırmızı halıda adeta şov yaptı! Bakan bir daha baktı

Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiğimiz Hande Erçel bu defa Riyad'da gerçekleşen The 1001 Seasons of Elie Saab defilesine özel davetli olarak katıldı.

Kahverengi tonlarındaki ışıltılı elbisesi ile kırmızı halıda yürüyen Hande Erçel sade makyajı ve açık saçlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Gecede peş peşe pozlar veren Hande Erçel kırmızı halıda adeta şov yaptı. Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzel', 'güzelliği şaka mı?', 'aşırı iyi görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Hande Erçel geçtiğimiz günlerde de film, televizyon, kültür ve sanat dünyasının başarılı kadınlarının ödüllendirildiği Harper's Bazaar 'Women of the Year' (Yılın Kadınları Ödülleri) gecesinde “Yılın Dijital Yıldızı” dülünü almıştı.

Erçel ödül töreninde yaptığı açıklamalarla da uzun süre konuşulmuştu. Ünlü

isim; "Öncelikle hakkımda söylenen bu kadar şeye rağmen, önünüze bu kadar engel konulmasına rağmen bana ödül veriyor olmanız bu cesareti sergilemeniz çok özel çok gurur verici." demişti.