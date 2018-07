Rıza Çalımbay'dan Eto'o ve Aatif Chahechouhe açıklaması

Atiker Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Her şeyden önce hem bizler için hem de Konyaspor için hayırlı olsun. İyi bir kulübe geldiğimizi biliyoruz, farkındayız. Son yıllara baktığınızda Konyaspor'da camia olarak, taraftar olarak büyük bir yükseliş var. Şu anki ortamımız mükemmel. Hem yönetimimizle, hem takımımızla olan durumumuz olsun her şey çok iyi. Tek düşüncemiz takımımızı çok iyi yerlere getirmek. Her şeyden önce geçen sezon yaşadıkları sıkıntıları tekrar yaşatmamak. Onun içinde mevcut iskeleti iyi bir kadromuz var. Tabii ki takviye yapmamız gereken yerler var. Orayada en fazla 4-5 tane oyuncu alıp kapatmak istiyoruz. Onu da yönetimimizle birlikte bir an evvel yapmak istiyoruz. Onu da yaparsak inşallah çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

"TARAFTARIMIZ MÜKEMMEL"

Atiker Konyaspor taraftarının mükemmel olduğunu belirten Çalımbay, "En büyük gücün taraftar olduğuna inanıyorum. Gerçekten son sezonlarda mükemmeller. Yönetim de yeni bir yönetim, işi bilen, daha önce de yönetimde bulunmuş arkadaşlarımız. İşte böyle bir bütün olursak tekrar daha iyi günlere döneceğimize inanıyorum. Tekrar iki sene önceki duruma geleceğine inanıyorum. Sadece takviyelerimizi bir an önce yapmamız gerekiyor. Onları yaptıktan sonra inşallah istediğimiz yerlere geleceğiz" diye konuştu.