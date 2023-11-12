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Rıza Çalımbay galibiyetle başladı! Beşiktaş, konuk ettiği Başakşehir maçından 1-0'lık skorla ayrılmasını bildi

12.11.2023 17:59 | Son Güncelleme:
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Rıza Çalımbay yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş, ligde galip gelerek derin bir nefes almak istiyordu. Sezona kabus gibi başlayan siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir maçına istekli ve arzulu başladı. Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesiyle birlikte yeni bir hava yakaladığı gözlenen oyuncular taraftarlardan büyük alkış aldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Muleka ile öne geçen Beşiktaş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Jackson Muleka

Jackson Muleka

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, kritik maçta RAMS Başakşehir'i konuk etti. Rıza Çalımbay yönetiminde ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyordu. Düşük tempoda geçen bu karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazanmayı bildi.

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KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

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37'inci dakikada Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku'nun müdahalesi sonrası sakatlanarak oyuna devam edemedi. Kazak oyuncu yerine Ghezzal oyuna girdi. Maçın hakeminin bu pozisyon sonrası faul kararını Başakşehir'den yana kullanması siyah-beyazlılar tarafından tepkiyle karşılandı.

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BEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU

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55'inci dakikada Rebic'in harika asistinde topla buluşan Muleka'nın vuruşunda top filelere gitti. RAMS Başakşehir filelerini havalandıran Jackson Muleka, Süper Lig'de Eylül 2022'den (3 maç) bu yana ilk kez üst üste 2+ maçta gol attı.

RIZA ÇALIMBAY 18 SENE SONRA BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA MAÇA ÇIKTI

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Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıktı.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluştu.

KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK

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Beşiktaş, son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan maça Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Daniel Amartey, Tayfur Bingöl, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Ante Rebic 11'iyle başladı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Omar Colley, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Aytuğ Batur Kömeç, Jean Onana, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapılan son müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Chamberlain'i yedeğe çekti. Cenk Tosun ve Eric Bailly sakatlıkları, Kosovalı futbolcu Milot Rashica ise milli takım kampına gitmesi nedeniyle kadroya dahil edilemedi.

Çalımbay, bu isimlerin yerine Başakşehir karşısında ilk 11'de Amartey, Tayfur, Salih ve Rebic'i görevlendirdi.

Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar da sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

ÇALIMBAY’A ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

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Beşiktaşlı taraftarlar, efsanevi oyuncuları ve takımın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay’ı çiçeklerle karşıladı. Karşılaşma öncesinde oyuncular ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere zemine gelirken, siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Rıza Çalımbay’a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Tecrübeli teknik adam, karşılaşma öncesinde tek tek tribünlere çağılırken, Çalımbay’a tribünlerdeki taraftarlar tarafından çiçek verildi. Tecrübeli teknik adam daha sonra tek tek tribünleri gezerek Beşiktaşlı taraftarları selamladı. Taraftarlar ise ‘Beşiktaş’ın çocuğu Rıza Çalımbay’ şeklinde tempo tuttu.

RASHİCA MİLLİ TAKIMDA

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Siyah-beyazlı ekibin, Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, ülkesinin İsrail ile oynayacağı karşılaşmasında görev alacak.
EURO 2024 Elemeleri I Grubu’nda Kosova ile İsrail karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanması gereken karşılaşma, Gazze’de yaşanan saldırılar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bugün oynanacak karşılaşma öncesinde Milot Rashica’nın hangi takımda forma giyeceği merak konusu olmuştu. Kosovalı kanat oyuncusu, Kosova’nın İsrail ile oynayacağı karşılaşma için ülkesine gitti.

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