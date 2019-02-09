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Rize'de 'tehlikeli manzara'! Uyarılar geliyor ama vazgeçmiyorlar!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 09.02.2019 13:42 | Son Güncelleme

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Çat Vadisi'nde koruma altında bulunan tarihi Şenyuva Köprüsü'nde restorasyon başladı. Yıkılma tehlikesine karşı tescilli yapıda güçlendirme çalışması da yapılacağı belirtilirken, yöre sakinleri, güvenlik şeridine rağmen çok sayıda turistin köprüye çıkmaya devam ettiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.

Rize'de 'tehlikeli manzara'! Uyarılar geliyor ama vazgeçmiyorlar!

Çamlıhemşin'in Şenyuva köyündeki Çat Vadisi'nde, Fırtına Deresi üzerinde yer alan tek kemerli köprüye, bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altındaki tescilli taş köprünün yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıkınca, restorasyon ve güçlendirme yapılmasına karar verildi. 1696 yılında inşa edildiği bilinen ve eski adı 'Çinçiva' olan köprüde Bakanlık tarafından restorasyon çalışmaları başladı. Fırtına Deresi seviyesinden 20 metre yükseklikte bulunan 40 metre uzunluğundaki köprünün restorasyonu için altına demir platform kuruldu.

Çalışmalar sürerken, yöre sakinleri, bölgeyi ziyarete gelenlerin köprüye çıkmaya devam etmesinden kaygılı olduklarını belirtti. Köylüler, çok sayıda yerli ve yabancı turistin, restorasyon çalışmaları kapsamında alınan güvenlik önlemlerini ihlal edip, köprünün üzerine çıktığını belirterek önlem alınmasını istedi.

'KÖPRÜYE ÇIKANLARI UYARIYORUZ'

Şenyuva köyünde yaşayan Engin Can Akınç, köprüye çıkmak isteyenlere kendilerinin uyarılarında bulunduğu ama bunun da yetersiz olduğunu belirtti. Akınç, "Doğadaki olaylar zamanla zarar vermiş olabilir. Köprü üzerinde oluşan bitki örtüsü zamanla taşların arasında çatlamalara neden olabiliyor. Köprüde restorasyon çalışması başladığı anda 'çıkılmasın' diye emniyet şeridi koydular. Arabası ile arazi motorları ile üzerine çıkmak isteyenler bile oluyor. Köy sakinleri olarak uyarılarda bulunuyoruz ama görmediğimiz zamanlarda olanlar oluyor. İnsanlar emniyet şeridi gördükleri halde üzerine çıkmak için şeridi kopartıyor ve köprüye çıkıyor. Köprü üzerinde yığılma oluyor. Bu da risk arz ediyor. Köprü üzerine çıkan ziyaretçi sayısında en azından sınırlama getirilebilir'' dedi.

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'BİRAZ TEDİRGİN OLDUK'

Bölgeyi ziyaret edenlerden Cem Ali Kurtçu ise köprüdeki retorasyon çalışmasını gördüklerinde tedirgin olduklarını dile getirerek, "Arkadaşlarla buraya gezmeye geldik. Çalışmaları geldiğimizde fark ettik. Önceden bu destekler yoktu. Tarihe sahip çıkmak önemli. Tehlikeli olduğunu düşünmüyorum ama köprü altında alınan demirli önlemleri gördükten sonra biraz tedirgin olduk" diye konuştu.

ŞENYUVA KÖPRÜSÜ

Karadeniz Bölgesi'nin coğrafyasına ve iklim şartlarına uygun olarak inşa edilen taş köprüler genelde tek gözlü olarak tasarlanır. Çamlıhemşin'in Şenyuva köyünde, Fırtına Deresi üzerinde bulunan Şenyuva Köprüsü de bu tarz kemer köprülere güzel bir örnektir. 40 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğindeki Şenyuva Köprüsü'nün kemer kısmı düzgün kesme taş, ayakları ise moloz taş kullanılarak inşa edilmiştir. Şenyuva köylülerine göre, köprünün kitabesi 1946 yılında yaşanan selde kaybolmuştur. Çamlıhemşin'e 7 kilometre mesafede yer alan köprünün girişindeki tabelada, yapım tarihi 1696 olarak belirtiliyor. Kemeri orta noktasında sivrileşen bir formda inşa edilen köprü Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilmiştir. Şenyuva Köprüsü'nden karşıya geçerek izleyeceğiniz toprak yol, ziyaretçileri Bilginler ve Yoğurtlu mahalleleri üzerinden Ülkü köyündeki Mollaveyis Köprüsü'ne götürüyor. Yol boyunca yöreye özgü konakların yanı sıra Çat Vadisi'nin doğal güzelliklerini izleme fırsatı da bulunuyor.

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Kaynak: DHA

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rize çat vadisi şenyuva köprüsü

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