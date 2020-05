Rize'de karantina süresi dolan 193 kişi evlerine uğurlandı

Her şeyin çok hijyenik olduğunu anlatan Değirmenci, "Havlumuzdan terliğimize kadar her şey hazırlanmıştı. Yemeklerimiz son derece iyiydi. Ramazanda da yemeklerimiz özel olarak planlanmıştı. Her sabah doktorlar, polisler aradı. Canımızın sıkılmaması için konser düzenlediler. Kur'an gönderildi, vaktimizi çok iyi değerlendirdik." diye konuştu.

Van'a yolcu edilen Esma Bulut da karantina sürecinde ödevlerini yapma fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Her gün bizimle ilgilenildi. Zor olsa da geçti. Yemekler çok güzeldi. Özellikle verilen hediyeler çok güzeldi ve iyi vakit geçirdik." ifadelerini kullandı.