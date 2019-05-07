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Rizeli'nin odun kaydırağı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.05.2019 08:03 | Son Güncelleme

Rize’nin Çayeli içesi Madenli Beledesi’nde çaylık arazisinin üzerine gölge yaparak çayın kalitesini düşüren dalları ve ağaçları temizleyen Abdullah Karaoğlu, geliştirdiği sistem ile çay arazisinde kalan odunları fazla bir insan gücü harcamadan kolaylıkla arazinin dışarısına çıkartıyor.

Rize'de pratik zekâsını konuşturarak geniş çaplı atık su borularını testere ile ikiye ayıran Karaoğlu, boruları çay arazisisin üzerine serdi. Böylelikle çay arazisi yamaçta olduğu için rahatlıkla kaydırak oluşturmuş oldu.

İNSAN GÜCÜ OLMADAN KOLAYLIK SAĞLADI

Oluşturduğu kaydırağın üst kısmından odunu koyan Karaoğlu böylelikle rahatlıkla odunun aşağıya inmesini sağlamış oldu. Kurduğu bu sistem ise insan gücü kullanılmadan arazinin içerisinde kalan odunları, arazinin dışarısına kolayca çıkartmış oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
rize çayeli kaydırak

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