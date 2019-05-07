Rizeli'nin odun kaydırağı

Rize'de pratik zekâsını konuşturarak geniş çaplı atık su borularını testere ile ikiye ayıran Karaoğlu, boruları çay arazisisin üzerine serdi. Böylelikle çay arazisi yamaçta olduğu için rahatlıkla kaydırak oluşturmuş oldu.

İNSAN GÜCÜ OLMADAN KOLAYLIK SAĞLADI

Oluşturduğu kaydırağın üst kısmından odunu koyan Karaoğlu böylelikle rahatlıkla odunun aşağıya inmesini sağlamış oldu. Kurduğu bu sistem ise insan gücü kullanılmadan arazinin içerisinde kalan odunları, arazinin dışarısına kolayca çıkartmış oldu. (İHA)

