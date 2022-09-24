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Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

24.09.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

RİZE (AA) - Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Kentte etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından bugün öğle saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı.

Kar nedeniyle İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 450 rakımdaki Samistal Yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışını, bazı vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Rize

Rize Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:00
Öğle
12:15
İkindi
15:39
Akşam
18:20
Yatsı
19:40
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

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