Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

RİZE (AA) - Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Kentte etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından bugün öğle saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı.
Kar nedeniyle İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 450 rakımdaki Samistal Yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışını, bazı vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.
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