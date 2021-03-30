SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Rizespor'da bir pozitif vaka

Rizespor'da bir pozitif vaka

30.03.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Rizespor'da bir pozitif vaka

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir" ifadesine yer verdi. Söz konusu sporcunun izole edildiğini aktaran Türüt, "Sporcumuz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" bilgisini paylaştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
Rizespor çok mutlu: Kimse inanmıyordu, biz inandıkRizespor çok mutlu: Kimse inanmıyordu, biz inandık
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı

Milli takımda deprem! 8 oyuncu kadro dışı...

Milli takımda deprem! 8 oyuncu kadro dışı...

Yılmaz Vural resmen Süper Lig'de

Yılmaz Vural resmen Süper Lig'de

Hatayspor'a yıldız isimden kötü haber

Hatayspor'a yıldız isimden kötü haber

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Veda sonrası 7 futbolcunun tavrı dikkat çekti!

Veda sonrası 7 futbolcunun tavrı dikkat çekti!

Flaş sözler! "G.Saray'da yönetim, benim yerime 11 kurmak istiyordu"

Flaş sözler! "G.Saray'da yönetim, benim yerime 11 kurmak istiyordu"

Diğer Haberler

Rizespor'da bir pozitif vaka

Rizespor'da bir pozitif vaka

Bülent Uygun: Galatasaray'a müsaade etmedik

Bülent Uygun: Galatasaray'a müsaade etmedik

Rizespor çok mutlu: Kimse inanmıyordu, biz inandık

Rizespor çok mutlu: Kimse inanmıyordu, biz inandık

Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası olay tweet!

Rizespor'dan maç sonu olay tweet!

Bülent Uygun: G.Saray maçından puanla dönmek istiyoruz

'G.Saray maçından puanla dönmek istiyoruz'

MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-0 Hatayspor

Rizespor, 8 maç sonra 3 puanla tanıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.