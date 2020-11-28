Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Rizespor - Galatasaray muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Rizespor'a konuk olacak olan Galatasaray'ın nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı araştırılıyor. 3 maçlık galibiyet serisi biten Galatasaray ile 6 maçtır namağlup olan Rizespor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte bu önemli maç ile ilgili tüm merak edilenler...
Futbolseverler tarafından maçın ne zaman oynanacağı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 28 Kasım Cumartesi günü yani bugün gerçekleşecek. Rizespor taraftarları ve Galatasaray taraftarları için nefesler tutuldu.
Aldığı 12 puan ile ligde 9. sırada bulunan Çaykur Rizespor, sarı-kırmızılı ekibin önemli oyuncularının yokluğunu iyi bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Ev sahibi olmasının avantajını kullanarak Galatasaray'ı puansız göndermek isteyen yeşil-mavili ekipte, tedavisi biten Fransız golcü Loic Remy'in ilk 11'de yer alması herkesi sevindiriyor. Aynı zamanda teknik direktör Stjepan Tomas için de golcü isim maçtaki en önemli kozlardan bir tanesi olacak.
28 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek olan maçı takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Rizespor - Galatasaray maçı saat 19.00’da oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek.
28 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan Rizespor - Galatasaray maçı için seyircilerin son hazırlıkları da tamamlanmaya başladı. Maçı evinde seyredecek olan taraftarlar maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını da merak ediyor. Rizespor - Galatasaray maçı canlı olarak beIN Sports 1'de yayınlanacak.
Heyecanla beklenen karşılaşma Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak. Taraftarlar maçı yönetecek olan hakemleri de araştırıyor. Rizespor - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan olacak. İki takım arasındaki kıyasıya mücadelede Atilla Karaoğlan'ın yardımcılığını ise Serkan Ok ve Serkan Çimen üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.
Futbol tutkunları maçın muhtemel 11’leri konusunda da merak içerisinde ve oldukça sabırsızlanıyor. Galatasaray muhtemel 11’inde Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer, Emre Kılınç ve Diagne bulunuyor. Rizespor'un muhtemel 11’inde ise Gökhan, Moroziuk, Dilver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Baiano, Boldrin, Onur ve Remy yer alıyor.
Önceki performanslarıyla takımının kendisinden beklediği işler çıkartan Michalak, Galatasaray maçı öncesinde de hocanın en güçlü silahlarından bir tanesi olacak gibi görünüyor. Önceki sezon ligin en hızlı 3 oyuncusundan bir tanesi olan Michalak, performansıyla son başında çok sayıda ekibin gündeminde yer alsa da Rizespor ile anlaşmıştı. Bu nedenle Galatasaray karşılaşmasında teknik direktör Tomas'ın Michalak'i 11'de tercih edebileceği düşünülüyor. Hızlı oyuncunun rakip takım karşısında en önemli kozlardan bir tanesi olması bekleniyor.
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