Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Rizespor - Galatasaray muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Rizespor'a konuk olacak olan Galatasaray'ın nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı araştırılıyor. 3 maçlık galibiyet serisi biten Galatasaray ile 6 maçtır namağlup olan Rizespor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte bu önemli maç ile ilgili tüm merak edilenler...

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler tarafından maçın ne zaman oynanacağı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 28 Kasım Cumartesi günü yani bugün gerçekleşecek. Rizespor taraftarları ve Galatasaray taraftarları için nefesler tutuldu.

Aldığı 12 puan ile ligde 9. sırada bulunan Çaykur Rizespor, sarı-kırmızılı ekibin önemli oyuncularının yokluğunu iyi bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Ev sahibi olmasının avantajını kullanarak Galatasaray'ı puansız göndermek isteyen yeşil-mavili ekipte, tedavisi biten Fransız golcü Loic Remy'in ilk 11'de yer alması herkesi sevindiriyor. Aynı zamanda teknik direktör Stjepan Tomas için de golcü isim maçtaki en önemli kozlardan bir tanesi olacak.