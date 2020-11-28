SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Rizespor - Galatasaray muhtemel 11’ler

Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Rizespor - Galatasaray muhtemel 11’ler

FUTBOL HABERLERİ  | 28.11.2020 10:25 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 10. haftasında heyecan ve mücadele devam ediyor. Rizespor'un sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı karşılaşma için nefesler tutuldu. Şimdi, futbolseverler tarafından Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor? Peki, Rizespor - Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak? Rizespor - Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11’leri...

Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Rizespor - Galatasaray muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Rizespor'a konuk olacak olan Galatasaray'ın nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı araştırılıyor. 3 maçlık galibiyet serisi biten Galatasaray ile 6 maçtır namağlup olan Rizespor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte bu önemli maç ile ilgili tüm merak edilenler...

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler tarafından maçın ne zaman oynanacağı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 28 Kasım Cumartesi günü yani bugün gerçekleşecek. Rizespor taraftarları ve Galatasaray taraftarları için nefesler tutuldu.

Aldığı 12 puan ile ligde 9. sırada bulunan Çaykur Rizespor, sarı-kırmızılı ekibin önemli oyuncularının yokluğunu iyi bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Ev sahibi olmasının avantajını kullanarak Galatasaray'ı puansız göndermek isteyen yeşil-mavili ekipte, tedavisi biten Fransız golcü Loic Remy'in ilk 11'de yer alması herkesi sevindiriyor. Aynı zamanda teknik direktör Stjepan Tomas için de golcü isim maçtaki en önemli kozlardan bir tanesi olacak.

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

28 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek olan maçı takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Rizespor - Galatasaray maçı saat 19.00’da oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek.

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

28 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak olan Rizespor - Galatasaray maçı için seyircilerin son hazırlıkları da tamamlanmaya başladı. Maçı evinde seyredecek olan taraftarlar maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını da merak ediyor. Rizespor - Galatasaray maçı canlı olarak beIN Sports 1'de yayınlanacak.

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Heyecanla beklenen karşılaşma Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak. Taraftarlar maçı yönetecek olan hakemleri de araştırıyor. Rizespor - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan olacak. İki takım arasındaki kıyasıya mücadelede Atilla Karaoğlan'ın yardımcılığını ise Serkan Ok ve Serkan Çimen üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

Tomas, Galatasaray maçı öncesi takımından umutluTomas, Galatasaray maçı öncesi takımından umutlu

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11

Futbol tutkunları maçın muhtemel 11’leri konusunda da merak içerisinde ve oldukça sabırsızlanıyor. Galatasaray muhtemel 11’inde Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer, Emre Kılınç ve Diagne bulunuyor. Rizespor'un muhtemel 11’inde ise Gökhan, Moroziuk, Dilver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Baiano, Boldrin, Onur ve Remy yer alıyor.

Önceki performanslarıyla takımının kendisinden beklediği işler çıkartan Michalak, Galatasaray maçı öncesinde de hocanın en güçlü silahlarından bir tanesi olacak gibi görünüyor. Önceki sezon ligin en hızlı 3 oyuncusundan bir tanesi olan Michalak, performansıyla son başında çok sayıda ekibin gündeminde yer alsa da Rizespor ile anlaşmıştı. Bu nedenle Galatasaray karşılaşmasında teknik direktör Tomas'ın Michalak'i 11'de tercih edebileceği düşünülüyor. Hızlı oyuncunun rakip takım karşısında en önemli kozlardan bir tanesi olması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldıYılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Gecenin bir vakti böyle basıldılar
Yer: Beyoğlu! Gecenin bir vakti böyle basıldılar
Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu
Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu
Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
Maradona hakkında seks iddiası
Maradona hakkında seks iddiası
Derbi öncesi Beşiktaş'ta pozitif vaka
Derbi öncesi Beşiktaş'ta pozitif vaka
Trabzonspor başkentten 3 puanla döndü
Trabzonspor başkentten 3 puanla döndü
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu
Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu
Diego Maradona hayatını kaybetti!
Diego Maradona hayatını kaybetti!
Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...
Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...
Denizlispor’da Prosinecki dönemi sona erdi
Denizlispor’da Prosinecki dönemi sona erdi
Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik
Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik
Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''Fatih Terim o yıldızı istemiyor...''
Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''Fatih Terim o yıldızı istemiyor...''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Rizespor - Galatasaray muhtemel 11’ler
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Kırıkkale BA’da 9 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kırıkkale BA’da 9 kişinin testi pozitif
Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
Hamit Altıntop: Futbolcularımız eleştiriye açık olsunlar
Futbolcularımız eleştiriye açık olsunlar
Teknik direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı
Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı
Maradona ve Wanda Nara hakkında seks iddiası
Maradona hakkında seks iddiası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.