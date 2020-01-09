Yılmaz Bal: Muriqi gibi bir ismin yerini doldurmak zor

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Çaykur Rizespor'da sportif direktör Yılmaz Bal, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. "LİGİ İLK 10'DA BİTİREBİLİRİZ" Lig yarışının ikinci yarıda zor geçeceğini belirten Bal, "İlk yarı Çaykur Rizespor açısından bakıldığında 12'nci sırada olmamız ve 20 puanla bir derece ortada olmak ikinci yarı öncesi güven veriyor. İkinci yarı içerisinde ne olur kestirmek zor. Hedefimiz ligin ilk yarısını 26 -27 puanda bitirmekti, 20 puan da kötü değil; geçen sezonu 12 puanla bitirmiştik. Gerek kampı gerekse transferlerimizi olumlu bir şekilde bitirirsek sezonun ikinci yarısını ilk 10 içerisinde bitirebiliriz" diye konuştu. "4 OYUNCU DAHA ALACAĞIZ" Transfer çalışmalarının sürdüğünü anlatan Bal, "Bir transferimizi gerçekleştirdik. Toplamda 5 transfer yapmayı düşünüyoruz. 4 oyuncu daha kadromuza katmak istiyoruz. Bunu içinde yerli oyuncular da var. Görüşmelerimiz de devam ediyor. Olur mu olmaz mı, oyuncular kulüplerinden ayrılabilir mi bunlar hep bir varsayım. Hepsi on gün içerisinde netleşir. Yerli olarak sol bek arayışımız var. Onun dışında yerli bir forvet düşünüyoruz. Diğer transferler yabancı olacak" dedi.

"KALECİ GÖKHAN, MELNJAK VE MOROZIUK TAKIMDA KALACAK" Çaykur Rizespor'un üç önemli ismi Gökhan Akkan, Dario Melnjak ve Mykola Moroziuk'un takımda kalacağını bildiren Bal, "Bu üç oyuncu da çok değerli oyuncular. Sözleşmeleri devam ediyor. Sol bek Dario Melnjak'ın sözleşmesi devam ediyor, 1 yıl daha opsiyonu var. Kaleci Gökhan Akkan kendini kanıtlamış bir isim, sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir oyuncumuz. Ayrılık ve başka bir takıma gitme düşüncesi yok. Konuştuğumuz üç oyuncu Melnjak, Gökhan ve Moroziuk'un da öyle bir durumu yok. Hatta Melnjak ile şakalaşıyoruz 'Beni başka takıma veriyor musun?' diye soruyor, biz de 'Kalıyorsun' diyoruz. Rize'yi çok seviyorlar. Özellikle de Moroziuk Rize'yi çok seviyor. Onunla Denys Harmash transferi için Ukrayna'da beraberdik. Çok çok iyi bir teklif almaları halinde ayrılabileceklerini düşünüyorum" açıklamasında bulundu. "OKAN BURUK BAŞTA OLMAK ÜZERE İYİ İŞLERE İMZA ATTIK" Geçen sezonki başarıda en büyük payın teknik direktör Okan Buruk'a ait olduğunu belirten sportif direktör Yılmaz Bal, şunları kaydetti: "Biz geçen sezon transferde çok başarılı bir sezon geçirdik. Emeği olanları unutmamak gerekiyor. Okan Buruk başta olmak üzere başarılı işlere imza atıldı. Benim de bu işi takip eden güvendiğim isimler var. El birliğiyle bu duruma kadar getirdik. Biz geçen sezon yaptığımız 7 transferde de isabet sağladık. Bunu bu devre arasında da yapmayı çok istiyoruz."

"OĞULCAN ÇAĞLAYAN'IN SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İÇİN GÖRÜŞECEĞİZ" Takımın genç yıldızı Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini uzatmak için görüşme yapacaklarını dile getiren Bal, "Oğulcan Çağlayan gittiği 1'inci Lig takımlarında sürekli oynadı, bu sezon için ise 'Acaba oynar mıyım?' diye düşünürken yakaladığı şansı çok iyi kullandı. Sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Onunla ilgili de çalışmalar var ve görüşme yapacağız. Onu da buradan duyuralım. Kendisinden memnunuz ama ona gelen resmi bir teklif yok" şeklinde konuştu. "MURİQİ GİBİ BİR İSMİN YERİNİ DOLDURMAK ZOR" Geçen sezonki başarıyı bu sezon da yakalamak istediklerini belirten Bal, "Geçen sezon iyi sezon yaşandı ve kimsenin beklemediği 39 puan toplandı. Rizespor'a kim gelirse gelsin başta böyle sıkıntılar olacaktı. Forvette de Vedat Muriqi gibi bir ismin yerini doldurmak çok zor. Muriqi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da aranılan bir forvet. Bazı sonuçların sorumluluğu teknik adamlara, oyunculara ve transferlere yüklenir. Bizim bu süreci iyi atlattığımızı düşünüyorum. İsmail hoca ekibiyle çok ciddi çalışmalar içerisinde. İkinci yarıda çok farlı bir Rizespor izleteceğiz" dedi.