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    4. Robbie Williams'ın belgeseli geliyor! Fragmanı bile hayranlarının beğenisini topladı... Vizyon tarihi kesinleşti

    Robbie Williams'ın belgeseli geliyor! Fragmanı bile hayranlarının beğenisini topladı... Vizyon tarihi kesinleşti

    14.10.2023 16:39 | Son Güncelleme:
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    Ünlü Amerikalı komedyen ve oyuncu Robin Williams’ın hayatı ölümünden yıllar sonra bir belgesele konu oldu. Netflix'te 8 Kasım'da yayınlanacak belgeselin fragmanı paylaşıldı. Fragmanı bile ünlü sanatçının hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

    2014 yılında intihar ederek hayatına son veren Amerikalı komedyen ve oyuncu Robin Williams’ın hayatı belgesel oldu. 63 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü ismin özel hayatına ve kariyerine dair detayların paylaşıldığı belgeselde, Williams'ın mücadele ettiği nörodejeneratif bozukluğu hastalığına da yer verildi.

    SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

    Netflix'in resmi sosyal medya hesabından, "Gerçek bir yıldız. Ve bilinmeyenleri. Robbie Williams 8 Kasım'da sadece Netflix'te." notuyla paylaşılan Robbie Williams'ın belgeselinin fragmanı beğeni topladı.


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    Robin Williams

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