Robbie Williams'ın belgeseli geliyor! Fragmanı bile hayranlarının beğenisini topladı... Vizyon tarihi kesinleşti

2014 yılında intihar ederek hayatına son veren Amerikalı komedyen ve oyuncu Robin Williams’ın hayatı belgesel oldu. 63 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü ismin özel hayatına ve kariyerine dair detayların paylaşıldığı belgeselde, Williams'ın mücadele ettiği nörodejeneratif bozukluğu hastalığına da yer verildi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Netflix'in resmi sosyal medya hesabından, "Gerçek bir yıldız. Ve bilinmeyenleri. Robbie Williams 8 Kasım'da sadece Netflix'te." notuyla paylaşılan Robbie Williams'ın belgeselinin fragmanı beğeni topladı.

Gerçek bir yıldız. Ve bilinmeyenleri. Robbie Williams 8 Kasım'da sadece Netflix'te. pic.twitter.com/znvJJ7un8d — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) October 11, 2023



