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Robert De Niro: Yayılmasını durdurmak zorundayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Robert De Niro sosyal medyadan "Bu virüsün yayılmasını durdurmak zorundayız ve bunu yalnızca birlikte yapabiliriz" mesajını verdi.

Robert De Niro: Yayılmasını durdurmak zorundayız

Koronavirüs salgını nedeniyle ünlü isimler paylaşımlar ve mesajlar vermeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de usta oyuncu Robert De Niro oldu. Oscarlı oyuncu Robert De Niro, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için çağrıda bulundu. De Niro şu sözleri dile getirdi: "Bu virüsün yayılmasını durdurmak zorundayız. Virüsün yayılmasını ancak birlikte yapabiliriz. Yalnızca kendimizi korumak için değil, başkalarını korumak ve sevdiğiniz tüm yaşlı insanları korumak için. Lütfen. Sizi izliyorum...

Robert De Niro'dan önce de Hollywood yıldızları Kevin Bacon, Gal Gadot, Simon Pegg ve Nick Frost gibi isimler video çekerek herkesin evinde kalması için teşvikte bulunmuştu.

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