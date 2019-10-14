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Robert Downey Jr.'lı Dolittle filminden Türkçe dublajlı ilk fragman

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SİNEMA TV  | 14.10.2019 14:43 | Son Güncelleme

Robert Downey Jr.'ın başrolünü üstlendiği yıldız oyuncu kadrosuyla beklentileri yükselten Dr. Dolittle'dan ilk fragman yayınlandı.

Robert Downey Jr.’ın Marvel filmlerinin ardından çektiği ilk filmi olan Dr. Dolittle’dan ilk fragman gün yüzüne çıktı. Robert Downey Jr. filmde, hayvanlarla konuşabilme yeteneğine sahip olan Dr. John Dolittle'a hayat veriyor.

54 yaşındaki ABD’li oyuncuya başrollerde Antonio Banderas ve Michael Sheen de eşlik ediyor. Filmde ayrıca Rami Malek, Octavia Spencer, Kumail Nanjiani, John Cena, Emma Thompson, Marion Cotillard, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Tom Holland ve Craig Robinson sesleriyle yer alıyor.

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Hugh Lofting'in 1920'li yıllara ait çocuk kitaplarından, hayvanlarla konuşabilen doktor karakterinden yola çıkan film, 1967 yılında aynı isimle müzikal olarak beyazperdeye uyarlanmıştı. 1998 ve 2001 yıllarında, Eddie Murphy'nin başrolünde olduğu yeniden uyarlama bir seri de mevcut.

Robert Downey Jr.’ın başrolünü oynadığı Dr. Dolittle, 17 Ocak 2020’de vizyonda olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Robert Downey Jr Dr. Dolittle Antonio Banderas

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