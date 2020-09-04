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  4. Robert Pattinson’ın koronavirüs testi pozitif çıktı! The Batman çekimleri bir kez daha ertelendi

Robert Pattinson’ın koronavirüs testi pozitif çıktı! The Batman çekimleri bir kez daha ertelendi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Genç aktör Robert Pattinson'un koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve başrol olarak rol aldığı yeni The Batman filminin çekimlerinin durdurulduğu açıklandı.

Robert Pattinson’ın koronavirüs testi pozitif çıktı! The Batman çekimleri bir kez daha ertelendi

Dünya çapında milyonlarca insana bulaşan koronavirüs bir kez daha Hollywood’a uğradı. 'Alacakaranlık' filmleriyle yıldızı parlayan dünyaca ünlü oyuncu Robert Pattinson’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu yüzden The Batman filminin çekimlerinin bir kez daha ertelendiği duyuruldu. 34 yaşındaki oyuncu, Batman filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. The Batman filminin çekimlerine pandemi nedeniyle ara verilmişti. Yeniden normalleşme sürecinin yaşandığı şu zamanlarda filmin mart ayında durdurulan çekimlerine eylül ayında yeniden başlanılması kararı alındı.

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Filmloverss’ın haberine göre; Warner Bros., herhangi bir çalışanın sağlığı hakkında bilgi vermekten kaçınırken, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “The Batman film ekibinin bir üyesinin Covid-19 testi pozitif çıktı ve yerleşik protokollere uygun olarak izole ediliyor. Çekimler geçici olarak duraklatıldı.” Vanity Fair, güvenilir kaynaklar aracılığıyla hastalan kişinin Robert Pattinson olduğunu doğruladı.


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