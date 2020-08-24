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Robert Pattinson’lı The Batman filminin fragmanı ve gelen ilk tepkiler

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Efsanevi süper kahraman Batman’i Robert Pattinson’ın canlandırdığı The Batman filminden bomba gibi bir ilk fragman yayınlandı sosyal medya coştu.

Alacakaranlık serisiyle dünya çapında üne kavuşan aktör Robert Pattinson’ın Batman kostümünü giydiği The Batman filminden ilk fragman nihayet gün yüzüne çıktı. Batman hayranlarının heyecanla beklediği ilk fragman tam not aldı. Christian Bale’den sonra, şimdiye kadar ki en genç Bruce Wayne olan Pattinson’ın performansı da merakla bekleniyor. Matt Reeves’in yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Zoë Kravitz, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard ve Jayme Lawson gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

THE BATMAN’İN ÇEKİMLERİ TAMAMLANMADI

Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen The Batman filminin çekimleri henüz tamamlanmadı. Kontrollü normalleşmeyle birlikte önümüzdeki günlerde The Batman ekibinin yeniden sete çıkması bekleniyor. Birleşik Krallık’ta çekimlerine devam edilecek olan film için için yeni setler inşa edilmeye başlandı.

Pandemiden önce ABD’de 25 Haziran 2021’de vizyona girmesi beklenen film, çekimlerin durmasından kısa süre sonra 1 Ekim 2021’e ertelendi. The Batman filminin yayınlanan ilk fragmanına sosyal medyadan gelen ilk yorumlar genelde olumlu anlamda oldu.

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