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Roberto Mancini: Umarım Burak bize gol atmaz

10.06.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Roberto Mancini: Umarım Burak bize gol atmaz

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, EURO 2020'nin açılışında A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Kazanmak istediklerini söyleyen Mancini, "Türkiye'ye baktığımızda, iyi bir takım ve onları yenmek için iyi oynamamız gerekiyor. Belki de en iyi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. 1 puan iyi olmaz, şunu biliyoruz ki Türkiye genç ama fantastik oyunculara sahip. Dolayısıyla kazanmak istiyorsak en üst düzeyde oynamamız gerekiyor. İlk maçlar her zaman çok zor olur.Açılış maçı için zor bir maç, eğlenmemiz lazım. Türkiye'ye büyük saygım var, çok güçlü bir takım." dedi.

Burak Yılmaz'a değinen İtalyan hoca, "Burak Yılmaz'ı takip ettim, harika, fantastik bir sezon geçirdi. Umuyorum ki yarın gol atmaz bize. Bir insan, bir oyuncu olarak onu çok severim. Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri. Türk taraftarları seviyorum ama yarın için üzgünüm, 90 dakikada kazanmak istiyoruz. Umarım finalde karşılaşırız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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