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'Robin Hood' şimdi de Ataşehir'de ortaya çıktı: Sokaklara dağılıp para dağıttılar

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İstanbul'da birçok ilçede gecekondu mahallelerinde içerisinde bin TL bulunan zarfları dağıtan ve kendisine 'Robin Hood' adı verilen hayırsever iş adamı, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de ortaya çıktı. Gecekondu mahallesine giren bazı kişiler, burada dar gelirli vatandaşlara içerisinde bin TL'yi bulunan zarfları dağıttı. Çocuklara da para dağıtan iş adamıyla ilgili bir mahalle sakini, "Araçlarla geldiler. 10 kişilerdi. Bir anda sokaklara dağılarak evlere para dağıttılar" diye konuştu.

İstanbul Hasköy, Başakşehir Şahintepesi, Tuzla Mimar Sinan Mahallesi’ndeki gecekondularda oturan dar gelirli ailelere zarf içerisinde para dağıtan ve 'Robin Hood' adı verilen hayırsever iş adamı bu kez Ataşehir Yenisahra’da ortaya çıktı. Hafta sonu lüks rezidansların hemen arkasında bulunan gecekondu mahallesine giden iş adamı ve yanında bulunan yaklaşık 10 kişi, sokaklara dağılarak gecekonduda oturanlara içerisinde en az bin TL bulunan zarfları dağıttı. Çocuklara da 100 ile 300 TL arasında harçlık veren iş adamının bazı bakkallara da giderek, borç listesinde isimleri yer alan dar gelirlilerin tüm borçlarını ödediği öğrenildi.

'BÖYLE İNSANLAR İYİ Kİ VAR'

Mahallede yaşayanlardan Aslan Kutluay, "Ben dükkanımdaydım. Buraya geldiğimde öğrendim. Çocuklar toplanmıştı. Her birinde para vardı. 100 ile 300 TL arasında para vermiş. Okuyan çocukların burslarını karşılamış. Zarflarda bin, bin 500 TL koymuş. Arabanın arkasında çantalarla para doluymuş. Çantaları açarak paraları dağıtmış. Kiracılar ve bakkala borçları olanlara vermiş. Bu devirde halen böyle insanlar var. Gizemli insan. Kimse görmemiş. Merak ediyorum. Böyle insanlar iyi ki var. Bu insanlar olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti’nde sırtımız yere gelmez. Parası olup saklayanlar bence bu adamdan ders almalı. Örnek almalılar" dedi.

'ALLAN ONU DA SEVİNDİRSİN'

Mahallede oturan Zehra Kutluay (60), "Bana bir zarf verdi. Bir milyar çıktı. (Bin TL) Çok sevindim. Allah onu da sevindirsin. Allah daha da versin. Ne dileği varsa Allah ona da versin” dedi.

'KAPIMIZA GELDİ, ZARFI VERDİ, ALLAH RAZI OLSUN'

Selçuk Coşkun, "Evimizde oturuyorduk. Geldiler. Zor durumdayız. Bugün bulursak yarın bulamayacak insanlarız. Bizler. Kapıda oturuyordum. 2 kişi geldi. Selamını verdi. Burda mı yaşıyorsunuz dedi. Evet deyince de zarfı verdi. Kendisini Robin Hood diye tanıştırdı. Belki de yanımızda bizi takip ediyor. Bizi gözetliyor. Allah razı olsun ondan” diye konuştu.

Onur Karaoluk, “İnşaatlarda moloz atıyorum. Temizlik yapıyorum. Öyle geçimimi sağlıyorum. O gün de Allah var paraya ihtiyacım vardı. Biri geldi para dolu zarfı verdi. Allah razı olsun" dedi.

'KEŞKE BİZE DE GELSE' DEDİM, DUALARIM KABUL OLDU'

Oktay Korkunç, "Bu yardımsever abi, 1.5 ay 2 ay önce Gebze de yardım ediyordu. TV’lerde izlemişti. Keşke Yenisahra Barbaros’a gelse diyordum. Dualarım kabul oldu. Kardeşim aradı. Yardım eden biri var dedi. Allah onun gönlüne göre versin. Allah kaza bela vermesin. Hep yükseklere çıksın. Allah onu çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Yanında çalışan işçileri de kıymetini bilsin" dedi.

İsmini vermek istemeyen mahalleli ise "Biz Robin Hood’u daha önce haberlerde ve sosyal medyada görüyorduk. Bu devirde insanlara yardım etmesi, garibanları düşünmesi bizi mutlu ediyordu. Şimdi bize gelerek bizi de insan yerine koyup yardım etmesi mutlu etti. Benim de hayalim buydu. Ben olamadım ama biri çıktı onu yapıyor. Bizi de buldu yardım elini uzattı. Allah razı olsun" diye konuştu.

'O GÜN HERKES MUTLU OLDU'

Mahallenin bakkalı Hakim Beyter, "35 senedir bu mahallede yaşıyorum. Borcu olanlar kaçtı. Bir vatandaş geldi. Zarflarla para bıraktı borçları ödedi. Gecekondulara gitti onlara da zarf dağıttı. Çocuklara da para dağıttı. O gün herkes çok mutluydu. 10-15 araç geldiler. Araba para doluydu" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Ataşehir robin hood para yardım

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Mezara mı götüreceksiniz ey zenginler o kadar malı mülkü, elinizden geldiği kadarıyla garibana fukaraya şu kış günü erzak kömür yardımı yapın borcu olanların borçlarına destek çıkın ki evlerine huzur mutluluk gelsin. Çok şükğr benim işim ve maaşım var karınca kararınca karnım doyuyor peki ya aç olanlar, keşke elimden gelsede bende yardımcı olsam
allah hayrını kabul etsin
@focus60 BENCE TAYYİP ERDOĞANDIR.SUÇUNU BASTIRIYORDUR.
demekki insanlık hala hayatta şimdi hayır kurumları var güya vakıf makıf adı altında milleti sömüren bir sürü uyduruk vakıf var
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