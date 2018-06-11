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Robin Yalçın, Çaykur Rizespor ile sözleşme yeniledi

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 11.06.2018 15:20 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'un başarılı orta saha oyuncusu Robin Yalçın Rizespor ile yeniden anlaşmaya vardı.

Robin Yalçın, Çaykur Rizespor ile sözleşme yeniledi

Geçtiğimiz 3 sezondur Çaykur Rizespor'da forma giyen Robin Yalçın, Rizespor ile 2 yıllık daha sözleşme imzalayarak kendisini yeşil-mavili renklere yeniden bağladı.

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Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor Robin Yalçın

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