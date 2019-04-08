Mynet Trend

Robotik kodlamayla geleceğin teknolojisini öğretecekler

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | 08.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 27 öğretmen, aldıkları robotik kodlama eğitimiyle öğrencilere geleceğin teknolojisini öğretecek. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca desteklenen "İnovasyon ve Sosyal Kalkınma Kuluçkaları Projesi" kapsamında eğitime katılan gönüllü öğretmenler, 13 okulda kurulacak STEM, ahşap, robotik kodlama, ses, medya ve transfer baskı atölyelerinde öğrencilere ders verecek.

Robotik kodlamayla geleceğin teknolojisini öğretecekler

Atölyeler sayesinde, öğrencilerin motor becerilerinin hızlandırılması, mekanik konuda bilişsel alanlara daha yatkın olmaları, parçalardan bütüne gitme yeteneklerini ön plana çıkarmaları, üretkenliklerini geliştirmeleri ve takım çalışmasını öğrenmeleri sağlanacak.

20190408_2_35869775_43366976_Web

Toplam 40 saatlik temel eğitim sonrasında robotik kodlamanın değişik uygulamalarını yapma konusunda yetkinlik kazanan öğretmenler, aynı zamanda ilçedeki diğer meslektaşları için de kurslar düzenleyecek.

20190408_2_35869775_43366978_Web

'BU SÜREÇ YÜKSEKOVA'YA BİR DİNAMİKLİK KATACAK'

Robotik kodlama eğitmeni Nuri Arpalı, yaptığı açıklamada, fen, mühendislik ve matematik becerilerinin aynı anda öğretilmesi konusunda öğretmenlere de robotik kodlama eğitimi verdiklerini söyledi.

20190408_2_35869775_43366983_Web

Eğitimi alan öğretmenlerin bundan sonra öğrencileriyle bu süreci devam ettireceğini belirten Arpalı, "Bu süreç Yüksekova'ya çok güzel bir dinamiklik katacak. Şu anda 27 öğretmene bu eğitimi veriyoruz. Hedefimiz bunu 60'a yükseltmek." dedi.

20190408_2_35869775_43366986_Web

Fen filimleri öğretmeni Ebru İngöz de daha önce bu tür eğitime katılmadığını kaydederek, "Robotik kodlamayla ilgili daha önceden fikirlerim ve çalışmalarım vardı. Ancak hiç robotik kodlama yapmamıştım. Bu sayede robotik kodlama, arduino öğrendik. Legolarla robot yaptık. Bu projede gönüllü yer alıyorum." diye konuştu.

20190408_2_35869775_43366988_Web

Bilişim teknolojileri öğretmeni Sümeyye Aydoğdu ise projede çok güzel sonuçlara ulaşılacağına inandıklarını kaydetti.

20190408_2_35869775_43366989_Web

PARTNERSetlerden sahnelere...Setlerden sahnelere...
Xbox One oyun fiyatları neden artıyor Xbox One oyun fiyatları neden artıyor
Asus’tan Intel DL Boost ve Intel Optane DC desteği!Asus’tan Intel DL Boost ve Intel Optane DC desteği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
robotik kodlama Hakkari

En Çok Okunan Trend Haberler

Rusya'dan akıllara zarar tank testi!

Rusya'dan akıllara zarar tank testi!

Otomotiv devinden Türkiye kararı!

Otomotiv devinden Türkiye kararı!

Başta ne olduğunu anlamadılar! Gerçek yaklaşınca ortaya çıktı

Başta ne olduğunu anlamadılar! Gerçek yaklaşınca ortaya çıktı

O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı

O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Division 2’nin “Özel Cephane” sorunu araştırılıyor

The Division 2’nin “Özel Cephane” sorunu araştırılıyor

Madara, Naruto to Boruto: Shinobi Striker’a geldi

Madara, Naruto to Boruto: Shinobi Striker’a geldi

Watch Dogs 3, Londra’da Geçebilir

Watch Dogs 3, Londra’da Geçebilir

Sony Xperia XA2 Android Pie güncellemesi şimdilik sorunsuz

Sony Xperia XA2 Android Pie güncellemesi şimdilik sorunsuz

Google Pixel 3a modeli yakında piyasaya çıkıyor

Google Pixel 3a modeli yakında piyasaya çıkıyor

iPhone 5G modelleri 2021’de kullanıcıyla buluşabilir

iPhone 5G modelleri 2021’de kullanıcıyla buluşabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.