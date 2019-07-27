Mynet Trend

ROG Phone 2 için 1.6 milyondan fazla Çinli talepte bulundu

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 27.07.2019 08:15 | Son Güncelleme

Uygun fiyatlı modelleriyle dikkat çeken Asus, geçtiğimiz günlerde yeni oyun odaklı akıllı telefon modelini tanıtmıştı. Asus ROG Phone 2, tasarımıyla olduğu kadar teknik özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Qualcomm’un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 855+’ın kullanılcağı ilk telefon olan ROG Phone 2 geçtiğimiz gün ön talebe açıldı.

ROG Phone 2 için 1.6 milyondan fazla Çinli talepte bulundu

31 Temmuz’da raflardaki yeri yerini alacak olan yeni ROG Phone modeli için Çinliler adeta sıraya girdi. Telefon ön talebe açıldıktan 24 saat sonra 1.6 milyon kişi kayıt yaptırdı.

Elbette burada şu noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Çin’de ön sipariş sistemi biraz farklı işliyor. Telefon satışa çıkmadan önce belli siteler üzerinden ön talebe açılıyor. Dileyenler ön talep formunu doldurarak telefonu satın almada önceliğe sahip oluyorlar. Üstelik bu talep formu için de herhangi bir ücret ödemiyorlar. Hatta talep formunu doldurup, telefonu satın almadıklarında da herhangi bir yaptırım olmuyor.

Dolayısıyla talep formu dolduran 1.6 milyon kişiden kaçının ROG Phone 2’yi alacağı belli değil. Fakat basit bir fiyat performans değerlendirmesi yaptığımızda, ROG Phone 2’nin hayli geniş bir kitleye hitap edeceğini söyleyebiliriz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. ROG Phone 2 global pazara Ağustos ayında gelecek.

Nubia Z20 tanıtım tarihi ortaya çıktı

Yer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlarYer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlar
Android kullananların beklediği haber!Android kullananların beklediği haber!
Super Mario Maker 2 için önemli bir güncelleme geldiSuper Mario Maker 2 için önemli bir güncelleme geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ROG rog phone 2 asus

En Çok Okunan Trend Haberler

'Sarı Ömer' tedirginliği! Zehri insanı öldürüyor

'Sarı Ömer' tedirginliği! Zehri insanı öldürüyor

Böyle yöntem görülmedi! Tarlasının etrafına insan saçı döküyor!

Böyle yöntem görülmedi! Tarlasının etrafına insan saçı döküyor!

İzmir'de 20 mahalle 'veba' şüphesi ile karantinaya alındı

İzmir'de 20 mahalle 'veba' şüphesi ile karantinaya alındı

7 yaşındaki çocuğu kaçırarak taciz etmişti! Tutuklandı

7 yaşındaki çocuğu kaçırarak taciz etmişti! Tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Black Shark 2 Pro AnTuTu testinde ortaya çıktı

Black Shark 2 Pro AnTuTu testinde ortaya çıktı

Twitter'ın tasarımı kullanıcıları ikiye böldü!

Twitter'ın tasarımı kullanıcıları ikiye böldü!

Google görsellere AMP uyumu geldi

Google görsellere AMP uyumu geldi

Huawei, yaptırımlara rağmen gelirlerini arttırmayı başardı

Baskılara rağmen gelirlerini arttırdı!

Android için Ses Yükseltici uygulaması yayınlandı

Android kullananların beklediği haber!

Super Mario Maker 2 için önemli bir güncelleme geldi

Super Mario Maker 2 için önemli bir güncelleme geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.