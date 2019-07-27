ROG Phone 2 için 1.6 milyondan fazla Çinli talepte bulundu

31 Temmuz’da raflardaki yeri yerini alacak olan yeni ROG Phone modeli için Çinliler adeta sıraya girdi. Telefon ön talebe açıldıktan 24 saat sonra 1.6 milyon kişi kayıt yaptırdı.

Elbette burada şu noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Çin’de ön sipariş sistemi biraz farklı işliyor. Telefon satışa çıkmadan önce belli siteler üzerinden ön talebe açılıyor. Dileyenler ön talep formunu doldurarak telefonu satın almada önceliğe sahip oluyorlar. Üstelik bu talep formu için de herhangi bir ücret ödemiyorlar. Hatta talep formunu doldurup, telefonu satın almadıklarında da herhangi bir yaptırım olmuyor.

Dolayısıyla talep formu dolduran 1.6 milyon kişiden kaçının ROG Phone 2’yi alacağı belli değil. Fakat basit bir fiyat performans değerlendirmesi yaptığımızda, ROG Phone 2’nin hayli geniş bir kitleye hitap edeceğini söyleyebiliriz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. ROG Phone 2 global pazara Ağustos ayında gelecek.

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