Rögara düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Viranşehir karayolu üzerinde bulunan kanalizasyon kuyusuna düşen köpek yavrusunun havlaması üzerine şüphelenen bir vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, suda boğulmak üzere olan köpek için seferber oldu. Rögar kapağının açık unutulması sonucu boşluktan yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki kanalizasyon hattına düştükleri sanılan henüz bir aylık köpek, kuyuya inen itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Kuyudan çıkarılan köpek yavrusu, su ile temizlenerek hayvan barınağına götürüldü.

Yavru köpeğin annesinin bulunması için itfaiye ekipleri çevrede seferber oldu.

(İHA)

