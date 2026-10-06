Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Eskiden normaldi, şimdi yok: Hayatımızdan çıkan 10 şey

Bir zamanlar günlük hayatın sıradan bir parçası olan pek çok alışkanlık ve eşya, teknolojinin gelişmesi ve yaşam biçiminin değişmesiyle birlikte hayatımızdan yavaş yavaş çıktı. İşte geçmişte hayatımızın vazgeçilmezi olan, bugün ise neredeyse ortadan kaybolan 10 şey...

Eskiden normaldi, şimdi yok: Hayatımızdan çıkan 10 şey
Mynet

Günümüzde hayatın pek çok alanında büyük kolaylık sağlayan teknolojiler, geçmişte sıradan kabul edilen alışkanlıkların da ortadan kalkmasına neden oldu.

1. TELEFON KULÜBELERİ

Cep telefonlarının hayatımıza girmesinden önce telefon kulübeleri, iletişim kurmanın en pratik yollarından biriydi. Sokakta, otogarda, okul çevresinde veya mahalle aralarında mutlaka bir telefon kulübesine rastlamak mümkündü. Bugün ise akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte telefon kulübeleri büyük ölçüde tarihe karıştı.

Eskiden normaldi, şimdi yok: Hayatımızdan çıkan 10 şey 1

2. ANSİKLOPEDİ KARIŞTIRMAK

Bir konu hakkında bilgi edinmek için bilgisayar ya da telefona başvurmak bugün saniyeler sürüyor. Geçmişte ise ansiklopediler açılır, sayfalar tek tek çevrilir ve aranan bilgi saatlerce araştırılırdı. Evlerin kitaplıklarında cilt cilt duran ansiklopediler artık eski alışkanlıkları hatırlatan eşyalar arasında.

Eskiden normaldi, şimdi yok: Hayatımızdan çıkan 10 şey 2

3. FOTOĞRAF FİLMİ VE FOTOĞRAFÇIYA GİTMEK

Eskiden fotoğraf çekmek, bugünkü kadar kolay değildi. Fotoğraf makinesine film takılır, çekilecek kareler dikkatle seçilir ve film bittiğinde fotoğrafçıya götürülürdü. Sonuçları görmek için ise birkaç gün beklemek gerekirdi. Bugün telefonlarla yüzlerce fotoğraf çekilebilmesi, bu bekleyişi neredeyse tamamen ortadan kaldırdı.

Eskiden normaldi, şimdi yok: Hayatımızdan çıkan 10 şey 3

4. MEKTUP YAZMAK

Sevdiklerinden haber almak için günlerce mektup beklemek, bir dönem hayatın doğal akışıydı. Yazılan mektuplar zarfa konur, pul yapıştırılır ve postaya verilirdi. Mesajlaşma uygulamaları ve görüntülü görüşmeler sayesinde iletişim saniyelere inse de el yazısıyla yazılmış mektupların yerini doldurmak kolay olmadı.

Eskiden normaldi, şimdi yok: Hayatımızdan çıkan 10 şey 4

5. KASET VE CD DOLDURMAK

Müzik dinlemek için kasetçiye gidip sevilen şarkılardan oluşan bir kaset hazırlatmak, özellikle gençlerin vazgeçilmez alışkanlıklarından biriydi. Daha sonra CD'ler hayatımıza girdi. Ancak dijital müzik platformlarıyla birlikte fiziksel müzik arşivleri de giderek küçüldü.

Eskiden normaldi, şimdi yok: Hayatımızdan çıkan 10 şey 5

6. TELEVİZYON PROGRAMINI KAÇIRMAMAK İÇİN EVE YETİŞMEK

İnternet ve dijital yayın platformları yokken bir dizinin ya da programın belirli bir saatte başlaması, günün planını doğrudan etkilerdi. Program kaçırılırsa tekrarını beklemekten başka seçenek bulunmazdı. Bugün ise içerikler istenilen zamanda izlenebiliyor.

Eskiden normaldi, şimdi yok: Hayatımızdan çıkan 10 şey 6

7. HARİTAYLA YOL BULMAK

Navigasyon uygulamalarından önce şehirler arası yolculuklarda ve bilmediğimiz sokaklarda kağıt haritalar kullanılırdı. Yol tarifi almak için insanlara sormak da oldukça yaygındı. Bugün ise birkaç dokunuşla en kısa rota bulunabilir.

Eskiden normaldi, şimdi yok: Hayatımızdan çıkan 10 şey 7

8. İNTERNETE BAĞLANMAK İÇİN EV TELEFONUNU MEŞGUL ETMEK

Çevirmeli internet dönemini yaşayanlar için internete bağlanmak başlı başına bir ritüeldi. Modemin çıkardığı sesler duyulduktan sonra bağlantı kurulurdu ve ev telefonunun meşgul olması kaçınılmazdı. İnternetin hızlanmasıyla birlikte bu dönem de geride kaldı.

Eskiden normaldi, şimdi yok: Hayatımızdan çıkan 10 şey 8

9. GAZETE KUPONLARIYLA EŞYA BİRİKTİRMEK

Bir dönem gazeteler yalnızca haber okumak için değil, kupon biriktirerek çeşitli ürünlere sahip olmak için de takip edilirdi. Günlerce, hatta haftalarca kupon kesilir ve sonunda beklenen ürün alınırdı. Dijital medya ve değişen tüketim alışkanlıklarıyla bu gelenek de büyük ölçüde kayboldu.

Eskiden normaldi, şimdi yok: Hayatımızdan çıkan 10 şey 9

10. MAHALLEDE KAPI KAPI DOLAŞARAK ARKADAŞ ÇAĞIRMAK

Cep telefonlarının ve mesajlaşma uygulamalarının olmadığı dönemlerde arkadaşlarla buluşmak için doğrudan kapıları çalmak oldukça normaldi. "Aşağı gelsene" demek için telefon açmaya gerek yoktu. Çocuklar ve gençler mahallede birbirlerini görerek buluşma planı yapardı. Bugün ise birkaç mesajla herkesin nerede olduğu ve ne zaman buluşacağı kolayca öğrenilebiliyor.

Eskiden normaldi, şimdi yok: Hayatımızdan çıkan 10 şey 10

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vakalar hızla artıyor! New York'ta acil durum ilan edildiVakalar hızla artıyor! New York'ta acil durum ilan edildi
Birinin yalan söylediğini anlamanıza yardımcı olabilecek 6 soru! Psikologlar açıkladıBirinin yalan söylediğini anlamanıza yardımcı olabilecek 6 soru! Psikologlar açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf Tarih mektup kaset telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili yeni gelişme! TMSF’nin hesabına gönderdiler

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili yeni gelişme! TMSF’nin hesabına gönderdiler

Milli Takım'da büyük yıkım! İtalya'ya 3-1 kaybettik, 0 puanla dibe vurduk

Milli Takım'da büyük yıkım! İtalya'ya 3-1 kaybettik, 0 puanla dibe vurduk

Nejat İşler konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Nejat İşler konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Emekli maaşı için yeni hesap: İşte 3 senaryoda Ocak 2027 zammı

Emekli maaşı için yeni hesap: İşte 3 senaryoda Ocak 2027 zammı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.