Eskiden normaldi, şimdi yok: Hayatımızdan çıkan 10 şey

Günümüzde hayatın pek çok alanında büyük kolaylık sağlayan teknolojiler, geçmişte sıradan kabul edilen alışkanlıkların da ortadan kalkmasına neden oldu.

1. TELEFON KULÜBELERİ

Cep telefonlarının hayatımıza girmesinden önce telefon kulübeleri, iletişim kurmanın en pratik yollarından biriydi. Sokakta, otogarda, okul çevresinde veya mahalle aralarında mutlaka bir telefon kulübesine rastlamak mümkündü. Bugün ise akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte telefon kulübeleri büyük ölçüde tarihe karıştı.

2. ANSİKLOPEDİ KARIŞTIRMAK

Bir konu hakkında bilgi edinmek için bilgisayar ya da telefona başvurmak bugün saniyeler sürüyor. Geçmişte ise ansiklopediler açılır, sayfalar tek tek çevrilir ve aranan bilgi saatlerce araştırılırdı. Evlerin kitaplıklarında cilt cilt duran ansiklopediler artık eski alışkanlıkları hatırlatan eşyalar arasında.

3. FOTOĞRAF FİLMİ VE FOTOĞRAFÇIYA GİTMEK

Eskiden fotoğraf çekmek, bugünkü kadar kolay değildi. Fotoğraf makinesine film takılır, çekilecek kareler dikkatle seçilir ve film bittiğinde fotoğrafçıya götürülürdü. Sonuçları görmek için ise birkaç gün beklemek gerekirdi. Bugün telefonlarla yüzlerce fotoğraf çekilebilmesi, bu bekleyişi neredeyse tamamen ortadan kaldırdı.

4. MEKTUP YAZMAK

Sevdiklerinden haber almak için günlerce mektup beklemek, bir dönem hayatın doğal akışıydı. Yazılan mektuplar zarfa konur, pul yapıştırılır ve postaya verilirdi. Mesajlaşma uygulamaları ve görüntülü görüşmeler sayesinde iletişim saniyelere inse de el yazısıyla yazılmış mektupların yerini doldurmak kolay olmadı.

5. KASET VE CD DOLDURMAK

Müzik dinlemek için kasetçiye gidip sevilen şarkılardan oluşan bir kaset hazırlatmak, özellikle gençlerin vazgeçilmez alışkanlıklarından biriydi. Daha sonra CD'ler hayatımıza girdi. Ancak dijital müzik platformlarıyla birlikte fiziksel müzik arşivleri de giderek küçüldü.

6. TELEVİZYON PROGRAMINI KAÇIRMAMAK İÇİN EVE YETİŞMEK

İnternet ve dijital yayın platformları yokken bir dizinin ya da programın belirli bir saatte başlaması, günün planını doğrudan etkilerdi. Program kaçırılırsa tekrarını beklemekten başka seçenek bulunmazdı. Bugün ise içerikler istenilen zamanda izlenebiliyor.

7. HARİTAYLA YOL BULMAK

Navigasyon uygulamalarından önce şehirler arası yolculuklarda ve bilmediğimiz sokaklarda kağıt haritalar kullanılırdı. Yol tarifi almak için insanlara sormak da oldukça yaygındı. Bugün ise birkaç dokunuşla en kısa rota bulunabilir.

8. İNTERNETE BAĞLANMAK İÇİN EV TELEFONUNU MEŞGUL ETMEK

Çevirmeli internet dönemini yaşayanlar için internete bağlanmak başlı başına bir ritüeldi. Modemin çıkardığı sesler duyulduktan sonra bağlantı kurulurdu ve ev telefonunun meşgul olması kaçınılmazdı. İnternetin hızlanmasıyla birlikte bu dönem de geride kaldı.

9. GAZETE KUPONLARIYLA EŞYA BİRİKTİRMEK

Bir dönem gazeteler yalnızca haber okumak için değil, kupon biriktirerek çeşitli ürünlere sahip olmak için de takip edilirdi. Günlerce, hatta haftalarca kupon kesilir ve sonunda beklenen ürün alınırdı. Dijital medya ve değişen tüketim alışkanlıklarıyla bu gelenek de büyük ölçüde kayboldu.

10. MAHALLEDE KAPI KAPI DOLAŞARAK ARKADAŞ ÇAĞIRMAK

Cep telefonlarının ve mesajlaşma uygulamalarının olmadığı dönemlerde arkadaşlarla buluşmak için doğrudan kapıları çalmak oldukça normaldi. "Aşağı gelsene" demek için telefon açmaya gerek yoktu. Çocuklar ve gençler mahallede birbirlerini görerek buluşma planı yapardı. Bugün ise birkaç mesajla herkesin nerede olduğu ve ne zaman buluşacağı kolayca öğrenilebiliyor.