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Roger Waters'ın first lady'ye mektubu kriz yarattı! Pink Floyd konseri iptal edildi

26.09.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ünlü müzik gruplarından Pink Floyd'un Polonya'da vermesi planlanan konser iptal edildi. İptal kararının ardında, grubun solisti ve bas gitaristi Roger Waters'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'ya yazdığı mektupta Rusya savaşıyla ilgili ifadeler olduğu belirtiliyor.

Roger Waters'ın first lady'ye mektubu kriz yarattı! Pink Floyd konseri iptal edildi

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un Polonya'da vereceği konser, grubun solisti Roger Waters'ın Ukrayna-Rusya savaşına dair ifadeleri nedeniyle iptal edildi.

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MEKTUPTAKİ İFADELER KONSERİ İPTAL ETTİRDİ

BBC'nin haberinde, konser organizatörü Live Nation Polonya'nın, konserin iptal edildiğini duyurduğu belirtildi.

Haberde, Waters'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'ya yazdığı mektubun, konserin iptaline yol açtığı ifade edildi.

Waters'ın, mektupta, Ukrayna'daki "aşırı milliyetçilerin Ukrayna'yı yıkıcı savaşa" sürüklediği ifadesini kullandığı belirtildi.

Mektupta, Waters'ın, Zelenskiy'i seçim kampanyasında Donbas bölgesine barışı getireceği sözünü tutamamakla suçladığı ve savaşla ilgili Rusya'nın sorumluluğuna değinmediği ifade edildi.

Olena Zelenska'nın ise mektuba cevaben Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği, sivilleri öldürdüğü ve şehirleri işgal ettiğine dikkat çekerek, "Roger Waters, barışı başka bir ülkenin başkanından istemeliydin." ifadesini kullandığına yer verildi.

"İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLSİN"

Öte yandan, Krakow Belediyesi meclis üyelerinden Lukasz Wantuch'ın da halkı konseri boykot etmeye davet ettiği ve belediye meclisinde de Waters'ın "istenmeyen adam ilan edilmesi için" teklif verildiği belirtiliyor. (AA)

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Pink Floyd roger waters
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