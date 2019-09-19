Roma 4 - 0 Başakşehir

MAÇTAN NOTLAR Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında deplasmanda oynadıkları Roma maçının ilk 11 kurgusunda Süper Lig’de son oynadıkları maçın kadrosuna göre 4 farklı oyuncuya yer verdi. Teknik direktör Buruk, Medipol Başakşehir'in Avrupa'da 21. maçına çıktığı Roma karşılaşmasında, Süper Lig'de son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 4 farklı oyuncuya forma şansı tanıdı. Buruk, son maçta ilk 11'de başlayan Epureanu ile hafif sakatlıkları bulunduğu gerekçesiyle İstanbul'da bırakılan Skrtel, Robinho, Crivelli'nin yerine, Arda Turan, Gulbrandsen, İrfan Can Kahveci ve Carlos Ponck’e ilk 11'de saha sürdü.

Skor üstünlüğünü elinde bulunduran İtalyan ekibi, 58'de Dzeko ile durumu 2-0'a getirirken, 71. dakikada Zaniolo skoru 3-1 yaptı. Uzatma anlarında maçta son sözü Kluivert söyledi ve Roma sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir ile İtalyan devi Roma karşılaştı. Maça kontrollü başlayan Başakşehir, 42. dakikada Caiçara'nın kendi kalesine attığı şanssız golle devreye 1-0 geride gitti.

Sırp oyuncu Danijel Aleksic de Medipol Başakşehir ile ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıktı. Turuncu-lacivertlilerin rakibi Roma'da ise Portekizli Teknik Direktör Paulo Fonseca, Serie A'da oynadıkları Sassuolo maçının kadrosuna göre 5 farklı oyuncuya ilk 11'de görev verdi. Fonseca, Florenzi, Mancini, Veretout, Pelegrini, Mkhitaryan'ın yerine, Juan Jesus, Spinazzola, Diawara, Zaniolo, Pastore'ye forma giydi.

ROMA'NIN TÜRKLERİ KADRODA YOK

Roma'nın önemli silahlarından olan milli oyuncu Cengiz Ünder, devam eden sakatlığı sebebiyle eski takımına karşı bu maçta forma giyemedi. Sarı-kırmızılı takımın Gençlerbirliği'nden transferi Yıldırım Mert Çetin ise UEFA listesine alınmadığı için kadroda yer almadı.

ŞENOL GÜNEŞ VE BÜYÜKELÇİLER MAÇI İZLEDİ

Roma-Medipol Başakşehir maçını, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da protokol tribününden izledi.