SPOR

Roma 4 - 0 Başakşehir

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.09.2019 23:49 | Son Güncelleme

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Roma'ya Caiçara (kk), Dzeko, Zaniolo ve Kluivert'ın golleriyle 4-0 mağlup oldu.

Roma 4 - 0 Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir ile İtalyan devi Roma karşılaştı. Maça kontrollü başlayan Başakşehir, 42. dakikada Caiçara'nın kendi kalesine attığı şanssız golle devreye 1-0 geride gitti.

Skor üstünlüğünü elinde bulunduran İtalyan ekibi, 58'de Dzeko ile durumu 2-0'a getirirken, 71. dakikada Zaniolo skoru 3-1 yaptı. Uzatma anlarında maçta son sözü Kluivert söyledi ve Roma sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında deplasmanda oynadıkları Roma maçının ilk 11 kurgusunda Süper Lig’de son oynadıkları maçın kadrosuna göre 4 farklı oyuncuya yer verdi. Teknik direktör Buruk, Medipol Başakşehir'in Avrupa'da 21. maçına çıktığı Roma karşılaşmasında, Süper Lig'de son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 4 farklı oyuncuya forma şansı tanıdı. Buruk, son maçta ilk 11'de başlayan Epureanu ile hafif sakatlıkları bulunduğu gerekçesiyle İstanbul'da bırakılan Skrtel, Robinho, Crivelli'nin yerine, Arda Turan, Gulbrandsen, İrfan Can Kahveci ve Carlos Ponck’e ilk 11'de saha sürdü.

Sırp oyuncu Danijel Aleksic de Medipol Başakşehir ile ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıktı. Turuncu-lacivertlilerin rakibi Roma'da ise Portekizli Teknik Direktör Paulo Fonseca, Serie A'da oynadıkları Sassuolo maçının kadrosuna göre 5 farklı oyuncuya ilk 11'de görev verdi. Fonseca, Florenzi, Mancini, Veretout, Pelegrini, Mkhitaryan'ın yerine, Juan Jesus, Spinazzola, Diawara, Zaniolo, Pastore'ye forma giydi.

ROMA'NIN TÜRKLERİ KADRODA YOK
Roma'nın önemli silahlarından olan milli oyuncu Cengiz Ünder, devam eden sakatlığı sebebiyle eski takımına karşı bu maçta forma giyemedi. Sarı-kırmızılı takımın Gençlerbirliği'nden transferi Yıldırım Mert Çetin ise UEFA listesine alınmadığı için kadroda yer almadı.

ŞENOL GÜNEŞ VE BÜYÜKELÇİLER MAÇI İZLEDİ
Roma-Medipol Başakşehir maçını, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da protokol tribününden izledi.

ROMA YENİ FORMASIYLA MÜCADELE ETTİ
Ev sahibi Roma, Medipol Başakşehir karşısına bu sezon ilk kez giydiği lacivert renkteki nostaljik formasıyla sahaya çıktı. Konuk Medipol Başakşehir de klasik forması yerine alternatif forması olan açık gri renkteki formasıyla sahada yer aldı.

YAKLAŞIK 30 BİN FUTBOLSEVERLER TRİBÜNDE
Roma'nın bu sezonda Avrupa kupalarındaki ilk maçı olan Medipol Başakşehir mücadelesine İtalyan taraftarlar pek ilgi göstermedi. 80 bin kişilik Olimpiyat Stadı tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi. Mücadeleyi izleyen 200 kadar Türk taraftar da kendilerine ayrılan bölümden Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Başakşehir'in yıldızı hapse girmemek için maça gitmedi!Başakşehir'in yıldızı hapse girmemek için maça gitmedi!
Okan Buruk Roma'dan puan istiyorOkan Buruk Roma'dan puan istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
roma başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Başakşehir'in yıldızı hapse girmemek için maça gitmedi!

Başakşehir'in yıldızı hapse girmemek için maça gitmedi!

Fenerbahçe, 'kural hatası' iddiası için TFF'ye başvurdu

Fenerbahçe, 'kural hatası' iddiası için TFF'ye başvurdu

Yıldız isim açıkladı! 'Geri dönmeyeceğim'

Yıldız isim açıkladı! 'Geri dönmeyeceğim'

PFDK'dan Beşiktaşlı yıldıza ağır fatura

PFDK'dan Beşiktaşlı yıldıza ağır fatura

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roma 4 - 0 Başakşehir

Başakşehir, Roma'ya direnemedi

Başakşehir'in yıldızı hapse girmemek için maça gitmedi!

Başakşehir'in yıldızı hapse girmemek için maça gitmedi!

Okan Buruk: Roma'nın eksiklerinden faydalanmak istiyoruz

Okan Buruk Roma'dan puan istiyor

Okan Buruk: Oyundan memnun değilim

Okan Buruk mutlu değil

İstanbulspor 0 - 1 Medipol Başakşehir

Başakşehir, Aleksic'le güldü

Arda Turan, Volkan Demirel'e başarı diledi

Arda'dan Volkan paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.