Roma'da oynayan Diego Perotti Fenerbahçe'ye geliyor

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında transfer hamlelerini yapan Fenerbahçe'nin, kadrosuna katma planları yaptığı Arjantinli hücum oyuncusu Diego Perotti konusunda görüşmelerini sürdüğü ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Hücum mevkisi için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takım uzun süredir peşinde olduğu Diego Perotti için şartları zorluyor.

Diego Perotti ile anlaşma zemini arayan Fenerbahçe'nin Roma kulübü ile görüşmelerini sürdürdüğü duyuruldu. Teknik direktör Erol Bulut'un da kadrosunda görmek istediği Perotti için Roma'ya 1.9 milyon Euro bonservisi oyuncuya da 2+1 sözleşme teklifi üzerinden pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

DİEGO PEROTTİ KİMDİR?

1988 yılında Arjantin’de dünyaya gelen Diego Perotti, CD Meron altyapısında futbola başladı. Sırasıyla Sevilla, Boca Juniors ve Genoa gibi dünyaca ünlü takımlarda oynayan kanat oyucusu, 2015 yılından beri Roma formasını terletiyor. Bu sezon oynadığı futbol ile göz dolduran Perotti, oynadığı 26 maçta 10 gole doğrudan katkı yaptı.

