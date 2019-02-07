Roma'daki Ciampino Havaalanı'nda savaş malzemeleri bulundu

Ciampino Havaalanı'nda bir apronda yapılan çalışma sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma savaş malzemeleri bulundu
Roma'daki havaalanlarının yönetim ve işletmeciliğini yürüten "AdR" şirketi tarafından yapılan açıklamada, Ciampino Havaalanı'nın 200 numaralı apronunda yürütülen bir çalışma sırasında savaş malzemelerinin bulunduğu bildirildi.
TÜM UÇUŞLAR EN AZ 3 SAAT İPTAL EDİLDİ
AdR, Ciampino havaalanına inişi olan uçakların Fiumicino Havaalanı'na yönlendirildiklerini duyurdu.
Yetkililer, söz konusu çalışmaların yaklaşık 3 saat sürmesinin beklendiğini ve yerel saat ile 16.00'da (TSİ 18.00) uçuşların tekrar başlamasının öngörüldüğünü belirtti. (AA)
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u şaşırtan istek! Yazdığı mektubu verdi
Kadın veli öğretmene bıçak ve falçata ile saldırdı!
Genç kadına dehşeti yaşattı! Önce kurşun yağdırdı sonra...
85 yaşındaki adam 53 yıllık eşini 'yasak aşk' iddiasıyla öldürmüştü! Gözyaşları içinde anlattı
Bu 10'uncu denemesi! Adeta meslek haline getirdi
Erkekler yapmaz sanıyorsunuz! Çok yanılıyorsunuz
Bu tasarımların hangi kafayla yapıldığını tahmin bile edemiyoruz
Otostop çeken liseli gence taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum