Roma Perotti için Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro istiyor

Serie A ekibi Roma, kanat oyuncusu arayan Fenerbahçe'nin gündemindeki Perotti'nin bonservis bedelini belirledi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Perotti'nin 4 yıllık Roma macerası sona eriyor. Başkent ekibinin 32 yaşındaki sol kanat ile ilgilenen Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro istediği belirtildi. Roma'nın sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Perotti'nin 6 milyon Euroluk maaşından kurtulmak istediği vurgulandı.
1988 yılında Arjantin’de dünyaya gelen Diego Perotti, CD Meron altyapısında futbola başladı. Sırasıyla Sevilla, Boca Juniors ve Genoa gibi dünyaca ünlü takımlarda oynayan kanat oyucusu, 2015 yılından beri Roma formasını terletiyor. Bu sezon oynadığı futbol ile göz dolduran Perotti, oynadığı 26 maçta 10 gole doğrudan katkı yaptı.
(AJANSSPOR)
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