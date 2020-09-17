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Roma Perotti için Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.09.2020 13:48 | Son Güncelleme

Vedat Muriqi'in Lazio'ya gönderen ve kasasına ciddi bir meblağ koymaya hazırlanan Fenerbahçe İtalya'nın Roma şehrinin bir başka takımından bir başka yıldız ismi bu kez kadrosuna katmak üzere... İtalyan medyası sarı- lacivertli takımın Diego Perotti transferi için Roma'yla görüşmelere başladığını yazdı. Geçen sezon Serie A'da 14, Avrupa Ligi'nde 21, Avrupa Ligi'nde 4 ve İtalya Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 26 maçta forma giyen Perotti, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Roma Perotti için Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro istiyor

Serie A ekibi Roma, kanat oyuncusu arayan Fenerbahçe'nin gündemindeki Perotti'nin bonservis bedelini belirledi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Perotti'nin 4 yıllık Roma macerası sona eriyor. Başkent ekibinin 32 yaşındaki sol kanat ile ilgilenen Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro istediği belirtildi. Roma'nın sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Perotti'nin 6 milyon Euroluk maaşından kurtulmak istediği vurgulandı.

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DİEGO PEROTTİ KİMDİR?

1988 yılında Arjantin’de dünyaya gelen Diego Perotti, CD Meron altyapısında futbola başladı. Sırasıyla Sevilla, Boca Juniors ve Genoa gibi dünyaca ünlü takımlarda oynayan kanat oyucusu, 2015 yılından beri Roma formasını terletiyor. Bu sezon oynadığı futbol ile göz dolduran Perotti, oynadığı 26 maçta 10 gole doğrudan katkı yaptı.

(AJANSSPOR)


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