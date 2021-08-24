Roma Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fırtına, İtalya’da esecek!

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu 2. maçında İtalya ekibi Roma ile deplasmanda mücadele edecek olan temsilcimiz Trabzonspor, mücadeleden galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Her türlü galibiyetle tur biletini cebine koyacak olan Trabzonspor, Roma engelini aşarak, yoluna Avrupa’da devam etmek istiyor.

ROMA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Roma Trabzonspor maçı 26 Ağustos Perşembe İtalya'da saat 20.00'de başlayacak. Roma-Trabzonspor maçı, ATV'den canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında, İtalya'nın Roma ekibiyle yapacağı maçta Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Novak Simovic olacak.

Fırtına, İtalya ekibi Roma ile kendi sahasında oynadığı UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.



