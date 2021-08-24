SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Roma Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fırtına, İtalya’da esecek!

Roma Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fırtına, İtalya’da esecek!

24.08.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında, Serie A ekibi Roma’ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor, deplasmanda tur için sahada olacak. Sırp hakem Srdjan Jovanovic’in düdük çalacağı Roma-Trabzonspor mücadelesi, Türk futbol severlerin takibinde olacak.

Roma Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fırtına, İtalya’da esecek!

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu 2. maçında İtalya ekibi Roma ile deplasmanda mücadele edecek olan temsilcimiz Trabzonspor, mücadeleden galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Her türlü galibiyetle tur biletini cebine koyacak olan Trabzonspor, Roma engelini aşarak, yoluna Avrupa’da devam etmek istiyor.

ROMA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Roma Trabzonspor maçı 26 Ağustos Perşembe İtalya'da saat 20.00'de başlayacak. Roma-Trabzonspor maçı, ATV'den canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında, İtalya'nın Roma ekibiyle yapacağı maçta Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Novak Simovic olacak.

Fırtına, İtalya ekibi Roma ile kendi sahasında oynadığı UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig ekibinden flaş transferSüper Lig ekibinden flaş transfer
PARTNERBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevapBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevap
Taraftar krizi yaşandı! Polis müdahale ettiTaraftar krizi yaşandı! Polis müdahale etti
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Roma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

Gündeminde Afganistan vardı! Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Gündeminde Afganistan vardı! Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Galatasaray son dakikada güldü!

Galatasaray son dakikada güldü!

Sörloth, 1 yıllığına kiralandı!

Sörloth, 1 yıllığına kiralandı!

Fatih Terim'den Hatayspor maçı sonrası transfer açıklaması

Fatih Terim'den Hatayspor maçı sonrası transfer açıklaması

Galatasaray penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi

Galatasaray penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Benfica'dan Gedson Fernandes açıklaması

Benfica'dan Gedson Fernandes açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Burak Elmas'tan zehir zemberek açıklama

Burak Elmas'tan zehir zemberek açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.