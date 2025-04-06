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  4. Roma ve Helenistik dönemlere ait... Tarihi su kemerlerinin kalıntıları ilgi görüyor

Roma ve Helenistik dönemlere ait... Tarihi su kemerlerinin kalıntıları ilgi görüyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.04.2025 09:53
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Düzce’de Roma ve Helenistik dönemlere ait tarihi su kemerlerinin günümüze ulaşan ayak bölümleri ilgi görüyor.

Roma ve Helenistik dönemlere ait... Tarihi su kemerlerinin kalıntıları ilgi görüyor

Konuralp Mahallesi’nde bulunan, Karadeniz Bölgesi’nin tek antik tiyatrosu ve antik kenti olarak bilinen Konuralp Antik Tiyatrosu, yurt dışında Prusias ad Hypium olarak biliniyor. Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi’nin yaptığı kazılarla Roma Dönemi ve öncesine ait eserler gün yüzüne çıkarılırken, antik kente 10 kilometre uzaklıktaki antik su kemerleri de fark edildi.

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BİR KISMI TOPRAK ALTINDA OLABİLİR

Hasanlar Barajı olarak bilinen barajdan akan ve Melen Çayı’nı besleyen akarsudan gelen suları Konuralp Antik Kenti’ne taşıdığı tahmin edilen su kemerleri, 2’nci grup anıt eser olarak tescil edildi. Uzunluğu 160, yüksekliği ise yaklaşık 20 metre olan su kemerleri Roma ve Helenistik dönemlerden bugüne ulaşan önemli yapılardan biri olma özelliği taşıyor. Horasan harçlı karışık kesme ve moloz taştan iki katlı olarak inşa edilen kemerlerin günümüze sadece ayak kısımlarına ulaşılırken, bir kısmının halen toprak altında olduğu tahmin ediliyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Roma
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