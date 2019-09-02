Roman Polanski’nin Venedik’te yarışması tepkilere neden oldu

1977’de 13 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklanan ünlü yönetmen Roman Polanski’nin 76. Uluslararası Venedik Film Festivali’nde yarışacak olması tepkilere sebep oldu. Prestijli festivalde Polanski'nin son filmi An Officer and a Spy'ın da yer alacağı temmuzda açıklanmıştı.

1977'de reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girdiğine dair suçlamaları kabul eden Polanski, ABD'den Avrupa'ya kaçmıştı. Polanski o zamandan beri Fransa'da yaşıyor.

Independent Türkiye’nin haberine göre; Polanski'nin filmi için planlanan akşam yemeğine katılmayacağını söyleyen Lucrecia Martel, “Onu tebrik etmeyeceğim ancak filminin burada, festivalde olması doğru. Bence onunla diyaloğumuzu geliştirmeliyiz ve burası bu tür tartışmalarda bulunmak için olabilecek en iyi yer” dedi.

Polanski'nin mahkumiyetine ilişkin bir yargıda bulunmanın “zor” olduğunu söyleyen Martel sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu boyutta bir suç işleyip ardından mahkumiyet alan bir adam ve tazminattan tatmin olduğunu söyleyen bir kurban söz konusuyken yargıda bulunmam zor… Belirli davranışlarda bulunan ve bu davranışlarına karşılık yargılanan insanlara nasıl yaklaşmamız gerektiğini tanımlamak zor. Bence günümüzde bu sorular halen tartışmanın bir parçası.