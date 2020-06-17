Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Romantik Komedi 2 ne zaman çekildi?

2010 yılında çekilen Romantik Komedi filminin devamı olan Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda'da ünlü oyuncular başrolleri paylaşıyor.

ROMANTİK KOMEDİ 2 KONUSU NEDİR?

Esra evlilik hazırlıklarına hız verirken, Didem grupta henüz evlenmemiş tek kız olarak kaldığını fark eder. Panikleyen Didem, sevgilisi Cem’i bir punduna getirip evlenmeye ikna etmeye çalışır. Fakat Didem’in bu hallerinden habersiz Cem yeni bir filmin hazırlıklarına başlar ve başrolü paylaştığı Gözde adında bir kadınla tanışır; tamamen işine konsantre olur. Her şey üst üste gelince Didem kıskançlık krizine girer ve Cem’e çaktırmadan onu izlemeye alır ve ekibin erkeklerinin Antalya’da bekarlığa veda partisi yaptıklarını öğrenir. Erkeklerin peşine düşen kızlar, otele dansöz kılığında girmenin yollarını ararlar.

ROMANTİK KOMEDİ 2 OYUNCULARI KİMLER?

Sinem Kobal Didem

Sedef Avcı Esra

Burcu Kara Zeynep

Engin Altan Düzyatan Cem

Gürgen Öz Yiğit

Cemal Hünal Mert

Öykü Çelik Hande

Nurseli İdiz

Ali Ersan Duru

Gökçe Özyol Ergün

Özge Ulusoy Gözde

