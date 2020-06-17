Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Romantik Komedi 2 ne zaman çekildi?

2010 yılında çekilen Romantik Komedi filminin devamı olan Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda'da ünlü oyuncular başrolleri paylaşıyor.
Esra evlilik hazırlıklarına hız verirken, Didem grupta henüz evlenmemiş tek kız olarak kaldığını fark eder. Panikleyen Didem, sevgilisi Cem’i bir punduna getirip evlenmeye ikna etmeye çalışır. Fakat Didem’in bu hallerinden habersiz Cem yeni bir filmin hazırlıklarına başlar ve başrolü paylaştığı Gözde adında bir kadınla tanışır; tamamen işine konsantre olur. Her şey üst üste gelince Didem kıskançlık krizine girer ve Cem’e çaktırmadan onu izlemeye alır ve ekibin erkeklerinin Antalya’da bekarlığa veda partisi yaptıklarını öğrenir. Erkeklerin peşine düşen kızlar, otele dansöz kılığında girmenin yollarını ararlar.
Sinem Kobal Didem
Sedef Avcı Esra
Burcu Kara Zeynep
Engin Altan Düzyatan Cem
Gürgen Öz Yiğit
Cemal Hünal Mert
Öykü Çelik Hande
Nurseli İdiz
Ali Ersan Duru
Gökçe Özyol Ergün
Özge Ulusoy Gözde
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