Romantik pozları gündem oldu! Leyla İle Mecnun'un İsmail Abi'si Serkan Keskin ve Meriç Aral evleniyor

2012 yılında yer aldığı Sultan dizisiyle ekran macerası başlayan ve Medcezir dizisi ile büyük çıkış yakalayan Meriç Aral ile Leyla ile Mecnun’un unutulmaz ismi Serkan Keskin bir süredir beraber.

Beş yılı aşkın süredir birlikte olan ünlü çiftten sevindiren haber geldi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre ikili geçen hafta ailelerini tanıştırdı. Çiftin bu yaz nikah masasına oturması ve düğünün İstanbul’da gerçekleşmesi bekleniyor.

2018 yılında aşk yaşamayan başlayan çiftin son pozları ise takipçileri tarafından çok beğenildi. Meriç Aral'ın takipçileri fotoğrafa "Adam gibi adam İsmail abi", "Çok güzelsiniz" yorumlarında bulundu.





