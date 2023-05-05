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Romantik pozları gündem oldu! Leyla İle Mecnun'un İsmail Abi'si Serkan Keskin ve Meriç Aral evleniyor

05.05.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı İsmail Abi karakteri ile hafızalara kazınan Serkan Keskin beş yıldır beraber olduğu Meriç Aral ile evlilik kararı aldı. En son Kaderimin Oyunu dizisinde rol alan Aral sosyal medya hesabından romantik pozlarını paylaştı.

Romantik pozları gündem oldu! Leyla İle Mecnun'un İsmail Abi'si Serkan Keskin ve Meriç Aral evleniyor

2012 yılında yer aldığı Sultan dizisiyle ekran macerası başlayan ve Medcezir dizisi ile büyük çıkış yakalayan Meriç Aral ile Leyla ile Mecnun’un unutulmaz ismi Serkan Keskin bir süredir beraber.

Beş yılı aşkın süredir birlikte olan ünlü çiftten sevindiren haber geldi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre ikili geçen hafta ailelerini tanıştırdı. Çiftin bu yaz nikah masasına oturması ve düğünün İstanbul’da gerçekleşmesi bekleniyor.

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2018 yılında aşk yaşamayan başlayan çiftin son pozları ise takipçileri tarafından çok beğenildi. Meriç Aral'ın takipçileri fotoğrafa "Adam gibi adam İsmail abi", "Çok güzelsiniz" yorumlarında bulundu.

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Meriç Aral Serkan Keskin leyla ile mecnun erkan karakteri

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