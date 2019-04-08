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130 kiloluk kokain dolu paketler sahile vurdu

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2019 10:24 | Son Güncelleme

Romanya'da kokain dolu paketler sahile vurdu.

130 kiloluk kokain dolu paketler sahile vurdu

Romanya'nın Karadeniz kıyısında cuma gününden bu yana kokain dolu paketler bulundu.

Polis, vatandaşlardan paketleri açmamasını isterken, 300 görevli ve 14 sahil güvenlik gemisinin Karadeniz'de devriye gezdiği bildirildi.

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Devriye görevine, iki helikopter, çok sayıda tekne ve dalgıcın da katıldığı ifade edildi.

Kokain paketlerinin, geçen ay sonunda Romanya açıklarında alabora olan bir tekneden denize düştüğü sanılıyor.

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Şimdiye kadar bulunan kokain miktarının toplam 130 kilogram olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Romanya kokain sahil

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