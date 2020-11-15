Romanya - Norveç maçına koronavirüs engeli

Norveç Milli Takımı, ülkedeki Kovid-19 protokolleri gereği sağlık bakanlığının izin vermemesi sebebiyle Romanya'ya gidemedi. UEFA bunun üzerine TSİ 22.45'te oynanması planlanan karşılaşmanın iptal edildiğini açıkladı.
Romanya'nın başkentindeki Bükreş Ulusal Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç için Türk hakem Ali Palabıyık görevlendirilmişti.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA
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