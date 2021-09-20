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Ronald Koeman: Messi varken de 8 yiyorduk

20.09.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Bayern Münih maçıyla ilgili gelen eleştirilere cevpa verdi.

Ronald Koeman: Messi varken de 8 yiyorduk

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Granada ile oynayacakları lig maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

3-0 mağlup oldukları Bayern Münih maçı ile ilgili gelen eleştirilere Koeman, "Gerçekçi olmalıyız. Messi, Suarez ve Griezmann varken Barça, Bayern'e 8-2 yenildi. Eğer son maçta Bayern'e karşı atak oynasaydım 3'ten daha fazla gol yerdik. 18-20 yaşındaki oyuncularla oynadım. 3-5-2'yi seçtim, çünkü yeterince hücumcu oyuncum da yoktu. O gün Messi, Griezmann, Suarez oynadı. Bense Yusuf Demir, Balde ve Pedri ile oynadım. Ayrıca o maçtan 1 gün sonra kulüp başkanı değişti. Bilmem anlatabiliyor muyum? Messi varken de 8 yiyorduk." ifadelerini kullandı.

"Bence oyuncular da çok gerçekçi, özellikle tecrübeli olanlar." diyerek sözlerini sürdüren Koeman, "Yenilgileri kabullenemiyoruz elbette. Gelişmemiz gerekiyor. Ancak bu kadro 2 günde gelişmez. Kulüp de benimle aynı fikirde." dedi.

Koeman, "Genç oyuncularla oynamaktan korkmuyorum ama bir anda ilk 11'e 6 tane genç oyuncu koymak ideal bir durum değil. Onlar kadroya dahil olmalı ve süreleri olmalı. Pedri gibi yavaşça gelip rotasyona dahil olmaları gerekiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Lionel Messi
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