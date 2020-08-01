Ronaldo, dünyanın en pahalı arabasını aldı

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, futbolu kadar aldığı arabalarla da gündem oluyor. İtalyan devi Juventus'ta Serie A şampiyonluğuna ulaşan Ronaldo, kendisine hediye olarak araba satın aldı. HaberGlobal'in haberine göre; Portekizli yıldız, 9.5 milyon euro (78 milyon TL) değerinde spor bir arabayı koleksiyonuna kattı.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan yıldız oyuncu, fotoğrafa, ''Manzarayı siz seçin'' notunu düştü. 35 yaşındaki futbolcu, ayrıca arabasına isminin baş harfleri olan CR yazısı yazdırması oldukça dikkat çekti. Dünyanın en pahalı arabasının sahibi olan Ronaldo'nun garajındaki arabaların toplam değerinin 30 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.
Ronaldo'nun aldığı otomobil, dünyada sadece 10 tane üretildi. 1600 beygir gücündeki araba, dünyanın en hızlı spor arabalarından birisi olarak gösteriliyor. Ronaldo, yıl içinde diğer arabasına ise 2 milyon euro ödemişti. Cristiano Ronaldo, yine bu yıl sevgilisi Georgina Rodríguez'e doğum günü hediyesi olarak pahalı bir araba hediye etmişti.
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