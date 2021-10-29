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Ronaldo-Georgina çifti mutlu haberi takipçileriyle paylaştı! İkiz bebekleri olacak

29.10.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, ikiz bebekleri olacaklarını açıkladı. Sosyal medyadan Rodriguez ile birlikte ultrason görüntülerini paylaşan Portekizli futbolcu, "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ronaldo-Georgina çifti mutlu haberi takipçileriyle paylaştı! İkiz bebekleri olacak

Cristiano Ronaldo, 6. kez baba olmaya hazırlanıyor. Biri şuan da sevgilisi olan Georgina Rodriguez'den, ikisi taşıyıcı anneden (ikiz) ve biri de önceki ilişkilerinden olmak üzere 4 çocuğu bulunan Portekizli yıldız, yeniden ikiz babası olacak.

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"SİZİNLE TANIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ultrason fotoğrafının bulunduğu paylaşımında, "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez
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