Ronaldo maç bitmeden sahayı terketti

A Grubu'nda Portekiz, deplasmanda Sırbistan karşısında Diogo Jota'nın 11. ve 36. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Sırbistan, 46. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 60. dakikada Kostic'in ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

MAÇ BİTMEDEN SAHADAN AYRILDI

90+3'te Ronaldo'nun çizgiyi geçen topunda hakemler, Portekiz’in büyük tepkisini çeken karar verdi. VAR ve gol çizgisi teknolojisinin kullanılmadığı elemelerde, Hollandalı hakem Danny Makkelie ve yardımcıları topun çizgiyi geçmesine rağmen orta noktayı göstermedi.

Ronaldo, Stefan Mitrovic’in kale içinden çevirdiği top sonrasında itirazlarından dolayı sarı kart gördü. Yıldız futbolcu, elleriyle çizgi ile top arasındaki mesafeyi gösterirken, karşılaşmanın hakemi son düdüğü çalmadan sinirli şekilde soyunma odasına gitti.

Grubun diğer karşılaşmasında Lüksemburg, 85. dakikada Rodrigues'in fileleri havalandırmasıyla deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek önemli bir sürprize imza attı.

