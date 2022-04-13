Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Hayatında bir ilki yaşadı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın Everton’a 1-0 kaybettiği maçtan sonra çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Everton’ın stadı Goodison Park’ta kayda geçen görüntüler tepki çekti. Ronaldo'nun otizmli bir çocuğun elindeki telefonu alıp kırması büyük eleştiri aldı.

RONALDO'NUN ÖZRÜ KABUL EDİLMEDİ

Mağlubiyetten sonra sinirle sahadan ayrılırken Everton taraftarı bir çocuğun telefonunu parçalayan Ronaldo, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocuktan özür dileyip, Old Trafford'da maça davet etmişti. Portekizli yıldız, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı. Hayatında ilk kez reddedilen dünya yıldızına tepki çok büyük.

"OĞLUM, RONALDO'YU GÖRMEK İSTEMİYOR"

Ronaldo'nun telefonunu kırdığı çocuğun annesi Sarah Kelly yaptığı açıklamada, "Oğlum Ronaldo'yu görmek istemediği için onun Old Trafford'da maç izleme teklifini nazikçe reddettik." dedi.

"ŞOVMEN HERİF"



