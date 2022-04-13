SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Hayatında bir ilki yaşadı

Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Hayatında bir ilki yaşadı

13.04.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir taraftarın cep telefonunu kırdığı anın görüntüleri viral olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo özür diledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özür dileyen Ronaldo büyük bir şok yaşadı. Telefonunu kırdığı çocuğun annesi, Ronaldo'nun özrünü ve maç teklifini reddettiklerini açıkladı.

Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Hayatında bir ilki yaşadı
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın Everton’a 1-0 kaybettiği maçtan sonra çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Everton’ın stadı Goodison Park’ta kayda geçen görüntüler tepki çekti. Ronaldo'nun otizmli bir çocuğun elindeki telefonu alıp kırması büyük eleştiri aldı.

RONALDO'NUN ÖZRÜ KABUL EDİLMEDİ

d79cf6af1b654340aaab9986ce4e638a

Mağlubiyetten sonra sinirle sahadan ayrılırken Everton taraftarı bir çocuğun telefonunu parçalayan Ronaldo, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocuktan özür dileyip, Old Trafford'da maça davet etmişti. Portekizli yıldız, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı. Hayatında ilk kez reddedilen dünya yıldızına tepki çok büyük.

"OĞLUM, RONALDO'YU GÖRMEK İSTEMİYOR"

41

Ronaldo'nun telefonunu kırdığı çocuğun annesi Sarah Kelly yaptığı açıklamada, "Oğlum Ronaldo'yu görmek istemediği için onun Old Trafford'da maç izleme teklifini nazikçe reddettik." dedi.

"ŞOVMEN HERİF"

svsv

svv

svvvv


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Guardiola, canlı yayında aldığı haberle yıkıldıGuardiola, canlı yayında aldığı haberle yıkıldı
4 yıl men edildi ve futbolu bıraktı!4 yıl men edildi ve futbolu bıraktı!
Olay sözler! "Torrent yerine Terim olsa..."Olay sözler! "Torrent yerine Terim olsa..."
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

25 milyonluk şehir eve kapandı! Çin'de neler oluyor?

25 milyonluk şehir eve kapandı! Çin'de neler oluyor?

"Erdoğan'ın oyu yüzde 2 yükseldi" dedi, ittifakı açıkladı

"Erdoğan'ın oyu yüzde 2 yükseldi" dedi, ittifakı açıkladı

Terim derken... G.Saray ona emanet!

Terim derken... G.Saray ona emanet!

Galatasaray'da 'gençlik aşısı' tutmadı! İflas...

Galatasaray'da 'gençlik aşısı' tutmadı! İflas...

Süper Lig'den dünya devine gidiyor! 236 milyon...

Süper Lig'den dünya devine gidiyor! 236 milyon...

Ne yaptın Rambo! 29 kat çıktı ve paylaştı...

Ne yaptın Rambo! 29 kat çıktı ve paylaştı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Canlı canlı yanmak üzereydi!

Canlı canlı yanmak üzereydi!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.