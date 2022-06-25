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Ronaldo'nun menajeriyle görüştüler! Ezeli rakip...

25.06.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi yavaş yavaş belli oluyor. Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla takımın en çok gol atan isimlerinin başında gelen Portekizli yıldız, Manchester'da mutsuz olduğu gerekçesiyle ayrılmak istiyor. İngiliz basını Chelsea’nin yeni sahibi Todd Boehly'in Ronaldo'nun menajeri ile görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Ronaldo'nun menajeriyle görüştüler! Ezeli rakip...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester United'da, Cristiano Ronaldo'nun geleceği tartışılmaya devam ediyor. Son dönemde sık sık Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılacağı ileri sürülen Portekizli yıldız için şimdi de Chelsea iddiası gündeme geldi. The Athletic'te yer alan habere göre Chelsea’nin yeni sahibi Todd Boehly, geçtiğimiz hafta Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki durumu ve bu yaz Chelsea'ye transfer ihtimaline dair konular tartışıldı.

RONALDO'NUN TERCİHİ

Portekizli yıldız ise Manchester United'a karşı büyük bir sempatisi var ve yeni teknik direktörü Erik ten Hag ile herhangi bir sorunu bulunmuyor. Ayrıca Ronaldo, yakın zamanda verdiği bir röportajda, "Burada olduğum için çok mutluydum ve hala da mutluyum" sözlerini dile getirmişti.

Erik ten Hag ise ilk basın toplantısında, gelecek sezon Ronaldo ile çalışmayı dört gözle beklediğini açıkça belirtmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Chelsea Manchester United
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