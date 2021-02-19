Ronaldo'nun tek paylaşımı servet değerinde!

Ballon d'Or ödüllü Ronaldo, Juventus'tan aldığı parayla dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında bulunuyor. Ronaldo'nun Instagram'dan bir paylaşımının değeri 1 milyon 250 bin Dolar (yaklaşık 9 milyon T) değerinde...36 yaşındaki futbolcuyu sosyal medya hesaplarından ise toplam 500 milyon kişi takip ediyor.

İŞTE EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR

6' James Rodriguez 228 bin Dolar

5' David Beckham 319 bin Dolar

4' LeBron James 384 bin Dolar

3' Neymar 709 bin Dolar

2' Lionel Messi 881 bin Dolar

1' Cristiano Ronaldo 1 milyon 250 bin Dolar