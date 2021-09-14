Ronaldo özür diledi! Isınma esnasındaki şutu güvenlik görevlisini devirdi

Cristiano Ronaldo, Manchester United'a müthiş bir dönüş yaptı. Newcastle United maçında iki gol atan CR7, Young Boys filelerini de boş geçmedi. Yıldız oyuncunun maç öncesi ise başına talihsiz bir olay geldi.

YERE YIĞILDI

Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki Young Boys mücadelesi öncesinde ısınma esnasında Ronaldo'nun attığı bir şut güvenlik görevlisine isabet etti.Sert şutun ardından güvenlik görevlisi yerde kaldı.Güvenlik görevlisine hemen arkadaşları ve foto muhabirleri yardım etti.

RONALDO ÖZÜR DİLEDİ

Ronaldo ardından ısınmayı yarıda bıraktı ve güvenlik görevlisine bakmaya geldi.Cristiano Ronaldo, bu 'görünmez kaza'nın ardından güvenlik görevlisinden özür diledi. Kısa süre sonra ayağa kalkan güvenlik görevlisine sağlık görevlileri müdahale etti.



