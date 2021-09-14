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Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde rekora imza attı

14.09.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonun açılış maçında Young Boys ile Manchester United karşılaşıyor. İngiliz devinde Cristiano Ronaldo, bu mücadelede kırdığı rekorlarla gündemin zirvesine oturdu.

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde rekora imza attı

Cristiano Ronaldo rekorlar kırmaya Manchester United formasıyla da devam ediyor. Portekizli yıldız, Manchester United'ın Sevilla'yla oynadığı maçta takımını öne geçiren golü kaydederken, Şampiyonlar Ligi'nde ilklere de imza attı.

REKORUNU GELİŞTİRDİ

NTV Spor'da yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi'nde 177. maçına çıkan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkma rekorunu egale etti. Bu alandaki rekor Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'a aitti. 2021-22 Şampiyonlar Ligi'nin ilk golünü Cristiano Ronaldo kaydetti. Portekizli, takımını Young Boys deplasmanında 1-0 öne geçirirken; Devler Arenası'ndaki gol sayısını 135 yaptı ve bu alandaki rekorunu geliştirdi.

17 SEZON ÜST ÜSTE GOL ATTI

Cristiano Ronaldo, Young Boys maçına kadar Lionel Messi ve Karim Benzema ile Şampiyonlar Ligi tarihinde 16 sezon üst üste gol atan futbolcuydu. Portekizli, bu maçta da ağları havalandırdı ve 17 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk futbolcu unvanını ele geçirdi.

MESSI'Yİ YAKALADI

30 yaşından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde 68 maça çıkan Ronaldo, 63 gol kaydetti. 36 yaşındaki oyuncu, 30 yaşından sonra Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan en yakın takipçisine 35 fark yaptı. Ronaldo, Young Boys karşısında kaydettiği golle Şampiyonlar Ligi'nde 36 farklı takımın ağlarını havalandırdı. Portekizli, bu alandaki rekorun sahibi Lionel Messi'yi yakaladı.

İKİ FARKLI SEZONDA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GOLÜ ATTI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk golünü atan Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'nde iki farklı sezonda ilk golü atan ilk futbolcu oldu. Ronaldo, Real Madrid formasıyla FC Zurich'i 5-2 yendikleri 2009-2010 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nin ilk golünü kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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