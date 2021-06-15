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Ronaldo tarihe geçti, Portekiz kazandı!

15.06.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 F Grubu'nda Portekiz, 84'ten sonra 3 gol bularak Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Ronaldo tarihe geçti, Portekiz kazandı!

EURO 2020 F Grubu ilk maçında son şampiyon Portekiz, Macaristan ile karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da dolu tribünler önünde oynanan mücadelede uzun süre zorlanan Portekiz, 80'den sonra bulduğu 3 golle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren goller, 84. dakikada Guerreiro ile ilki penaltıdan olmak üzere 87. ve 90+2. dakikalarda Cristiano Ronaldo'dan geldi.

  1. kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ilk isim olan Cristiano Ronaldo, attığı gollerle Platini'yi geçerek 11 golle Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan oyuncu oldu.

Macaristan'da Fenerbahçeli Attila Szalai, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı ve takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Grubun 2. maçında Portekiz Almanya ile kozlarını paylaşacakken, Macaristan ise Fransa ile karşı karşıya gelecek.

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Cristiano Ronaldo Macaristan Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı
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