Ronaldo'ya öyle bir takım servet önerdi ki, reddetmek yürek ister!

İngiltere'den ayrılmayı düşünen Ronaldo'ya baş döndüren bir teklif geldi. CBS Sports'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'ya 3 yıllık bir sözleşme için adeta servet önerdi.

3 YIL İÇİN 225 MİLYON DOLAR

37 yaşındaki Ronaldo'ya 3 yıllık sözleşme öneren Al-Nassr yetkililer, yıldız isme sadece garanti para olarak yıllık 75 milyon Dolar önerdi. Bonuslarla birlikte bu rakamın daha da artacağı bilinirken Ronaldo'nun düşünmek için süre istediği öğrenildi.

REAL MADRID İSTİYOR

Ronaldo'yu tek isteyen Araplar değil. Real Madrid'te Benzema'nın sakatlığı sonrası Ronaldo ismi gündeme geldi. Yıldız oyuncuyu tekrar kadrosuna katmak için girişimlere başlayan İspanyol devi, Dünya Kupası'nın sonlarına doğru Ronaldo ile masaya oturmayı planlıyor.

