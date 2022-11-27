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Ronaldo'ya öyle bir takım servet önerdi ki, reddetmek yürek ister!

27.11.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Manchester United ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı henüz netlik kazanmadı. Dünya Kupası'nda Suarez ile birlikte iki boşta oyuncudan biri olan Ronaldo, kupa dönüşü yeni takımını açıklayarak kariyerinde yeni bir sayfa açacak. Ronaldo'nun boşta olması özellikle Arap takımların iştahını kabartmış durumda.

Ronaldo'ya öyle bir takım servet önerdi ki, reddetmek yürek ister!

İngiltere'den ayrılmayı düşünen Ronaldo'ya baş döndüren bir teklif geldi. CBS Sports'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'ya 3 yıllık bir sözleşme için adeta servet önerdi.

3 YIL İÇİN 225 MİLYON DOLAR

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37 yaşındaki Ronaldo'ya 3 yıllık sözleşme öneren Al-Nassr yetkililer, yıldız isme sadece garanti para olarak yıllık 75 milyon Dolar önerdi. Bonuslarla birlikte bu rakamın daha da artacağı bilinirken Ronaldo'nun düşünmek için süre istediği öğrenildi.

REAL MADRID İSTİYOR

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Ronaldo'yu tek isteyen Araplar değil. Real Madrid'te Benzema'nın sakatlığı sonrası Ronaldo ismi gündeme geldi. Yıldız oyuncuyu tekrar kadrosuna katmak için girişimlere başlayan İspanyol devi, Dünya Kupası'nın sonlarına doğru Ronaldo ile masaya oturmayı planlıyor.

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