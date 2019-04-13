Röntgende makatına soktuğu uyuşturucu tespit edildi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, 18 Mart günü Ağrı yönünden Erzincan yönüne giden İran plakalı yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurdu. Yolculardan İran uyruklu K.A.A.'nın valizinde, zemin kısmı ve yan tarafına döşeme ile astar arasına gizlenmiş toplam 7 kilo 257 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.

RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, 21 Mart'ta ise bir otele baskın düzenledi. Polisin geldiği gören İran uyruklu şüphelilerden biri, 34 parça halindeki 483 gram metamfetamini makatına soktu. Polis ekiplerinin şüphesi üzerine hastaneye götürülen şüphelinin çekilen röntgeninde, paketler tespit edildi. Doğal yolla çıkan paketlerdeki uyuşturucuya el koyan polis, H.F. ve P.M.P.’yi gözaltına aldı.

1 Nisan'da, başka bir operasyonda ise Erzincan yönüne giden araç, polis kontrol noktasında durduruldu. S.U. ve F.D.'nin bulunduğu araçta yapılan aramalarda motor kısmında bulunan silecek haznesinin içerisine zulalanmış 548 gram metamfetamin bulundu.