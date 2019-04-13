Mynet Trend

Röntgende makatına soktuğu uyuşturucu tespit edildi

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.04.2019 13:29 | Son Güncelleme

Erzurum'da polisin son 25 günde düzenlediği 6 operasyonda çeşitli miktar ve türde uyuşturucuyla yakalanan 9 kişi tutuklandı. Bir otele yapılan baskında gözaltına alınan İran uyruklu kişinin, 34 parça halindeki uyuşturucuyu polisi görünce anüsüne soktuğu ortaya çıktı. Uyuşturucu maddeler hastanede çekilen röntgen tespit edildi.

Röntgende makatına soktuğu uyuşturucu tespit edildi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, 18 Mart günü Ağrı yönünden Erzincan yönüne giden İran plakalı yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurdu. Yolculardan İran uyruklu K.A.A.'nın valizinde, zemin kısmı ve yan tarafına döşeme ile astar arasına gizlenmiş toplam 7 kilo 257 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.

RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, 21 Mart'ta ise bir otele baskın düzenledi. Polisin geldiği gören İran uyruklu şüphelilerden biri, 34 parça halindeki 483 gram metamfetamini makatına soktu. Polis ekiplerinin şüphesi üzerine hastaneye götürülen şüphelinin çekilen röntgeninde, paketler tespit edildi. Doğal yolla çıkan paketlerdeki uyuşturucuya el koyan polis, H.F. ve P.M.P.’yi gözaltına aldı.

1 Nisan'da, başka bir operasyonda ise Erzincan yönüne giden araç, polis kontrol noktasında durduruldu. S.U. ve F.D.'nin bulunduğu araçta yapılan aramalarda motor kısmında bulunan silecek haznesinin içerisine zulalanmış 548 gram metamfetamin bulundu.

Aynı gün Erzincan'a giden yolcu otobüsünde ise Afganistan uyruklu Ö.B.'nin ayakkabısının tabanına ve çantasının kol askıları ve iç astarı altına gizlenmiş 1 kilo 15 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi.

Polis kontrol noktasında 6 Nisan'da durdurulan M.B. ve H.B.'nin bulunduğu araçta yapılan aramada yakıt deposuna zulalanmış 12 kilo 261 gram eroin tespit edildi.

Son olarak ekipler, 9 Nisan'da durdurulan yolcu otobüsünde İranlı R.N.'ye ait valizin astar kısmında preslenmiş şekilde 2 kilo 370 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Gözaltına alınan 9 kişi 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklandı.

rontgende-makatina-soktugu-uyusturucu-tespit-edildi_3681_dhaphoto1

rontgende-makatina-soktugu-uyusturucu-tespit-edildi_3681_dhaphoto3

(DHA)

Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildiYürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi
Mersin'de 'Şeytan Balığı' yakalandı!Mersin'de 'Şeytan Balığı' yakalandı!
Çalındığını zannettiği arabası çatıdan çıktı!Çalındığını zannettiği arabası çatıdan çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum uyuşturucu

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Atatürk Havalimanı! Lüks araçlar sahiplerini bekliyor

Yer: Atatürk Havalimanı! Lüks araçlar sahiplerini bekliyor

Düğünde servis ettiler! Misafirler sosyal medyada rezil etti

Düğünde servis ettiler! Misafirler sosyal medyada rezil etti

Ünlü şarkıcı son haliyle şaşırttı! Artık baston kullanıyor

Ünlü şarkıcı son haliyle şaşırttı! Artık baston kullanıyor

Kısırlık tedavisi yapıyordu! 49 çocuğun babası çıktı

Kısırlık tedavisi yapıyordu! 49 çocuğun babası çıktı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçak havalandı!

İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçak havalandı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de 'Şeytan Balığı' yakalandı!

Mersin'de 'Şeytan Balığı' yakalandı!

Çalındığını zannettiği arabası çatıdan çıktı!

Çalındığını zannettiği arabası çatıdan çıktı!

Rumeli Feneri sessizliğe büründü

Rumeli Feneri sessizliğe büründü

Ankara ve İstanbul'a 'sağanak' uyarısı! Meteoroloji duyurdu: İşte 13 Nisan Cumartesi hava durumu raporu

Ankara ve İstanbul'a 'sağanak' uyarısı!

Altın yazmalı dini kitap ele geçirildi!

Bin 100 yıllık dini kitap ele geçirildi!

Okuldaki şaka kötü bitti!

Okuldaki şaka kötü bitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.