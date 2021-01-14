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Rottweiler ırkının özellikleri! Kendine güveni tam, hemen arkadaş olmaz

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 14.01.2021 08:51 | Son Güncelleme:
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Rottweiler ırkı köpekler, koruma ve bekçilik görevlerini çok iyi yaparlar, güçlü çeneleri vardır. Tehlikeli ırk olarak bilinmesinin sebebi de bu güçleridir. Tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için, bu gücün ve yüksek içgüdünün kontrol altına alınması gerekir. Rottweiler ırkı köpek henüz yavruyken, eğitiminin ve sosyalizasyonun çok iyi verilmesi gerekir.

Rotties veya Rotts olarak adlandırılan bu cins, sığır sürmek ve çiftçiler ve kasaplar için arabaları çekmek için kullanıldığı Almanya'da ortaya çıktı. Bu miras, Rottie'nin geniş göğsüne ve ağır kaslı vücuduna yansır. Hareket ettiğinde güç ve dayanıklılık gösterir, ancak gözlerine baktığınızda yumuşak, zeki, uyanık ve korkusuz bir ifade görürsünüz.

En önemlisi, onlar popüler aile koruyucuları ve arkadaşlarıdır ancak tecrübeli bakım ve eğitime ihtiyaçları vardır.

İleride sahibi köpeğine karşı liderliğini ilan edemezse, Rottweiler kendi kararlarını almakta bir sakınca görmez. Bir ortamda bulunan çocuğu, yetişkini ya da başka bir köpeği tehdit olarak algılayıp ona saldırma kararı alırsa da, o anda Rottweiler sahibinin yapabileceği bir şey yoktur.

EĞİTİMİ PROFESYONEL ELLERDE YAPILMALI

Bu nedenle eğitimin profesyonel ellerde yapılması ve köpeğin enerjisinin doğru yerlere aktarılması gerekir. Rottweiler ırkı köpeklerin eğitimine ne kadar geç başlanırsa, eğitim süreci o kadar zor olur. Eğitmen için de tehlikeli olur. Rottweiler doğru sosyalleştirilir ve iyi bir eğitim alırsa; sevecen, akıllı, sadık bir arkadaşınız, aynı zamanda da güçlü bir korumanız olur.

Rottweiler sahibiyseniz, onu da sizi de mutlu edecek şekilde, eğitimine ve egzersizlerine önem vermeniz gerekir.

Rottweiler'ınıza, öfke veya fiziksel güce başvurmadan güvenebileceği ve saygı duyabileceği bir liderlik sağlayabilmelisiniz. Aksi takdirde, kendisi için en iyi köpek rolünü üstlenecektir.

BEKLE VE GÖR TAVRI İÇİNDEDİR

İyi yetiştirilmiş bir Rottweiler sakin ve kendinden emindir. Tipik olarak yabancılara karşı soğuk davranır, ancak asla çekingen veya korkmaz. Rottweiler, yeni insanlarla ve durumlarla karşılaştıklarında "bekle ve gör" tavrı sergiler. Bu özellikler olması gerektiği gibi bir araya geldiğinde, Rottweiler sadece polis, ordu ve gümrük işlerinde değil, aynı zamanda bir aile dostu ve koruyucusu olarak da başarılı olan, yumuşak huylu doğal bir bekçi köpeğidir.

Rottweiler insanları sever ve aileleriyle birlikte olmak ister. Uzun süre yalnız bırakılırlarsa veya yeterli egzersiz yapmazlarsa, yıkıcı olabilirler.

KÖPEĞİNİZİ ÇOCUKLARIN YANINDA DAİMA DENETLEYİN

Çocuklarla birlikte büyütülürse, iyi yetiştirilmiş Rottweiler'lar onlarla iyi geçinir. Bununla birlikte, çocuklarda kabul edilebilir davranışların ne olduğu öğretilmelidir. Ek olarak, bazı Rottweiler'ların güçlü bir av sürüşü vardır ve çocuklar koşup oynadığında aşırı heyecanlanabilir. Rottweiler'ınızı çocukların yanındayken daima denetleyin.

Yetişkin bir Rottweiler'ınız varsa, yeni hayvanları, özellikle de köpekleri dikkatlice tanıtın. Rottweiler, garip köpeklere, özellikle de aynı cinsiyetten olanlara karşı agresif olabilir. Bununla birlikte, liderliğiniz altında, Rottie'niz muhtemelen yeni arkadaşıyla barış içinde bir arada yaşamayı öğrenecektir.
Rottweiler'lar zekidir ve sağlam ve tutarlıysanız oldukça eğitilebilirdir.

Rottweiler, söylediklerini gerçekten kast edip etmediğini görmek için seni test edecek. Ne istediğiniz konusunda net olun ve sömürmeleri için herhangi bir boşluk bırakmayın.

Rottweiler'lar her gün 10 ila 20 dakikalık birkaç yürüyüş veya oyun zamanı gerektirir.

KENDİNE GÜVENİ TAM!

İdeal Rottweiler sakin, kendinden emin ve cesurdur, asla utangaç değildir. Kendine güvenİr ve insanlarla hemen ya da gelişigüzel arkadaşlık kurmuyor. Bunun yerine, yeni insanlarla veya durumlarla bekle ve gör tutumu benimser. Ailesiyle şefkatlidir, genellikle onları evin etrafında takip eder. Bu çok heyecanlı bir köpek değil. Ailesini ve mülkünü korumak için içsel bir arzusu vardır

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