Rottweiler ırkının özellikleri! Kendine güveni tam, hemen arkadaş olmaz

Rotties veya Rotts olarak adlandırılan bu cins, sığır sürmek ve çiftçiler ve kasaplar için arabaları çekmek için kullanıldığı Almanya'da ortaya çıktı. Bu miras, Rottie'nin geniş göğsüne ve ağır kaslı vücuduna yansır. Hareket ettiğinde güç ve dayanıklılık gösterir, ancak gözlerine baktığınızda yumuşak, zeki, uyanık ve korkusuz bir ifade görürsünüz.

En önemlisi, onlar popüler aile koruyucuları ve arkadaşlarıdır ancak tecrübeli bakım ve eğitime ihtiyaçları vardır.

İleride sahibi köpeğine karşı liderliğini ilan edemezse, Rottweiler kendi kararlarını almakta bir sakınca görmez. Bir ortamda bulunan çocuğu, yetişkini ya da başka bir köpeği tehdit olarak algılayıp ona saldırma kararı alırsa da, o anda Rottweiler sahibinin yapabileceği bir şey yoktur.

EĞİTİMİ PROFESYONEL ELLERDE YAPILMALI

Bu nedenle eğitimin profesyonel ellerde yapılması ve köpeğin enerjisinin doğru yerlere aktarılması gerekir. Rottweiler ırkı köpeklerin eğitimine ne kadar geç başlanırsa, eğitim süreci o kadar zor olur. Eğitmen için de tehlikeli olur. Rottweiler doğru sosyalleştirilir ve iyi bir eğitim alırsa; sevecen, akıllı, sadık bir arkadaşınız, aynı zamanda da güçlü bir korumanız olur.