Mynet Trend

Rovio, Angry Birds’ü AR ile buluşturdu

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 01.05.2019 07:59 | Son Güncelleme

iPhone 3GS zamanında başlayan Angry Birds furyası kısa sürede dünyaya yayılmıştı. Oyunun yapımcısı olan Rovio, ilerleyen süreçlerde karşımıza Angry Birds’ün ara oyunları ile çıkmış hatta Angry Birds GO! ile oyun şekil değiştirmişti. Geçtiğimiz yıl ise Angry Birds 2’yi piyasaya süren Rovio, şimdi de yükselen trend olan arttırılmış gerçeklik için kolları sıvadı.

Rovio, Angry Birds’ü AR ile buluşturdu

Rovio, ilk olarak AR tabanlı oyunu olan Angry Birds AR: Isle of Pigs’i iOS kullanıcılarının beğenisine sunuyor. iOS 11 ve üzeri sistemlerde çalışan oyun, iPhone’un kamerasını kullanarak domuzcukları bulunduğunuz ortama taşıyor.

Oynaması oldukça keyifli olan oyun diğer Rovio oyunları gibi ücretsiz olarak App Store’daki yerini almış durumda. Tabii Rovio taş yemeyecek. Oyunda uygulama içi satın alma seçenekleri de bulunuyor.

Oyunun şimdilik Android platformuna çıkma gibi bir ihtimali bulunmuyor. Çıksa bile piyasadaki çoğu Android telefon AR desteklemediği için oyun sınırlı sayılı cihazda oynanabilecektir.

Oppo RX17 Neo ile iPhone X karşı karşıya

PARTNERÖzel anlarÖzel anlar
iOS 12.3 Beta 4 güncellemesini yayınladıiOS 12.3 Beta 4 güncellemesini yayınladı
Heroes of the Storm’un yeni kahramanı Anduin tanıtıldıHeroes of the Storm’un yeni kahramanı Anduin tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone 3GS Rovio

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

İlk kez kullandılar! ABD F-35'lerle hava saldırısı düzenledi!

İlk kez kullandılar! ABD F-35'lerle hava saldırısı düzenledi!

3 gündür aranıyordu! Kokunun geldiği tarafa yönelen yakınları...

3 gündür aranıyordu! Kokunun geldiği tarafa yönelen yakınları...

Çukur dizisine bomba transfer!

Çukur dizisine bomba transfer!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xbox Live Gold Mayıs oyunları

Xbox Live Gold Mayıs oyunları

Hızlı şarj vs kablosuz şarj

Hızlı şarj vs kablosuz şarj

iOS 12.3 Beta 4 güncellemesini yayınladı

iOS 12.3 Beta 4 güncellemesini yayınladı

Heroes of the Storm’un yeni kahramanı Anduin tanıtıldı

Heroes of the Storm’un yeni kahramanı Anduin tanıtıldı

Days Gone’ın yeni yaması konsol kapatıyor

Days Gone’ın yeni yaması konsol kapatıyor

Blizzard gamescom 2019'a katılmayacak

Blizzard gamescom 2019'a katılmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.