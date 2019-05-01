Rovio, Angry Birds’ü AR ile buluşturdu

Rovio, ilk olarak AR tabanlı oyunu olan Angry Birds AR: Isle of Pigs’i iOS kullanıcılarının beğenisine sunuyor. iOS 11 ve üzeri sistemlerde çalışan oyun, iPhone’un kamerasını kullanarak domuzcukları bulunduğunuz ortama taşıyor.
Oynaması oldukça keyifli olan oyun diğer Rovio oyunları gibi ücretsiz olarak App Store’daki yerini almış durumda. Tabii Rovio taş yemeyecek. Oyunda uygulama içi satın alma seçenekleri de bulunuyor.
Oyunun şimdilik Android platformuna çıkma gibi bir ihtimali bulunmuyor. Çıksa bile piyasadaki çoğu Android telefon AR desteklemediği için oyun sınırlı sayılı cihazda oynanabilecektir.
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