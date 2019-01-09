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Royole şirketi FlexPai isimli katlanır telefonu tanıttı... Herkesi şaşkına çevirdi!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 09.01.2019 10:16 | Son Güncelleme

Bir süredir tüketici elektroniği dünyasının gündeminde olan 'katlanır ekran' teknolojisi önceki gün herkesi şaşkına çevirdi. ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleşen teknoloji fuarı CES'te Royole isimli bir şirket FlexPai isimli katlanır telefonu tanıttı.

Royole şirketi FlexPai isimli katlanır telefonu tanıttı... Herkesi şaşkına çevirdi!

ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas’ta gerçekleşen tüketici elektroniği fuarı CES’te herkesin konuştuğu teknoloji FlexPai oldu… Royole isimli bir şirket tarafından geliştirilen ve Android işletim sistemiyle çalışan akıllı telefon ortadan katlanabiliyor.

Çin’de satışa çıkan Royole FlexPai’nin fiyatı ise bir hayli tuzlu. Yaklaşık 1300 dolardan satışa çıkacak telefonun fiyatı özelliklerine göre de artış gösterebiliyor. Cihazın tasarımını ve katlanabilir olmasını beğenen fuar katılımcıları buna karşılık telefonun kamerasının yetersiz olduğunu dile getirdi.

FlexPai

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Güney Koreli teknoloji markası Samsung da katlanır bir telefon üzerinde çalıştıklarını duyurmuş fakat cihazın ne zaman satışa çıkacağına dair bir açıklama yapılmamıştı.

FlexPai-2

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abd nevada CES FlexPai Royole FlexPai

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