RTÜK açıkladı! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak...

Şampiyonlar Ligi'nde zorlu karşılaşmaların ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu ve tüm dünya, bu maçların heyecanla beklemeye başladı. Türkiye'de ise futbol severler için önemli bir detay akıllara geldi.

SON DAKİKA: MAÇLAR ŞİFRESİZ VERİLECEK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), 21 Ekim 2021 tarihinde aldığı karar göre, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları ve final şifresiz yayınlanacak.

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları, UEFA Süper Kupa maçı da şifresiz olarak ekranlara gelecek.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan Şampiyonlar Ligi'nde kalan turlar RTÜK'ün yarı final ve final kararı nedeniyle TV8 ya da TV8,5 kanallarından yayınlanacak.

Liverpool-Villarreal ve Manchester City-Real Madrid eşleşmeleri, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

